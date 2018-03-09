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Kadın pilotun gizemi 81 yıl sonra çözüldü

Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki Nikumaroro Adası'nda 1940 yılında bulunan insan kemiklerinin, 1937'de uçuş sırasında bölgede kaybolan Amerikalı öncü kadın pilot Amelia Earhart'a ait olduğu anlaşıldı.

09 Mart 2018 Cuma 12:59
Kadın pilotun gizemi 81 yıl sonra çözüldü
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ANKARA(AA) - BBC'de yer alan habere göre, ABD'nin Tennessee Üniversitesinden Profesör Richard Jantz, "Forensic Anthropology" dergisinde yayımladığı araştırmada, o dönemde yapılan incelemelerin vardığı aksi yöndeki sonuçlara rağmen, Nikumaroro Adası'nda bulunan kemiklerin 1937'de uçuş sırasında bölgede kaybolan Amerikalı öncü kadın pilot Amelia Earhart'a ait olduğunu kanıtladı.

"Amelia Earhart ve Nikumaroro Bones" başlıklı araştırmada, Hawaii'nin yaklaşık 2 bin 900 kilometre güneybatısındaki ıssız adada bulunan kemikler modern adli tıp teknikleri kullanılarak yeniden incelendi.

Kemik kalıntıları muhafaza edilmediğinden fotoğraflar kullanılarak yapılan incelemede, Fordisc adı verilen yazılımla kemiklerin yapısı Earhart ve yardımcısının boy ve kilo ölçüleri ile karşılaştırıldı. Earhart'ın beden ölçülerinin iskelet kalıntılarıyla uyuştuğu belirlendi.

Yüzde 99 ihtimalle Earhart'a ait

Ayrıca dikiş uzmanları, Earhart'ın ehliyet ve diğer fotoğraflarında giydiği kıyafetleri inceleyerek, dikiş uzunluklarından Earhart'ın göğüs ve bel çevresinin ölçülerini belirledi. Bu veriler de kemik incelemerine dahil edildi.

Sonuçta kemiklerin yüzde 99 ihtimalle Earhart'a ait olduğu anlaşıldı.

Muhabir: Emre Aytekin

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