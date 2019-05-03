İzmir Kuş Cenneti'nde 20 bin flamingo kuluçkaya yattı

İZMİR (AA) - İzmir Kuş Cenneti'nde yer alan dünyanın en büyük yapay üreme adasında yaklaşık 20 bin flamingo kuluçkaya yattı.

Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde (Gediz Deltası), doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında yaklaşık 6,5 dönüm alanda yapay kuluçka adası oluşturuldu.

Dünyanın en büyük yapay kuluçka adası olarak gösterilen bölge şu anda yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.

Flamingoların yuva yaparken zorluk yaşamaması için mayıs ayında başlayan kuluçka sezonu öncesi bölgedeki çalışmalar da tamamlandı. Flamingo çiftleri için hazır hale getirilen kuluçka adası şimdi binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Kuşların rahatsız edilmemesi için özel önlem alınan adada bu dönem sessizlik hakim. Kuluçkaya yatan flamingo, beslenme ihtiyacı için yumurtadan ayrıldığında bu görevini kısa süreliğine çiftine devrediyor.

Flamingoların kuluçkaya yatması ve çoğalması için belli dönemlerde İzmir Kuş Cenneti üzerinden uçak geçişinin yasaklandığı da biliniyor.

Kuşların yaşam alanları için uygun bir ortama dönüştürülen İzmir Kuş Cenneti'nde bu yıl 20 bin yavru flamingonun dünyaya gelmesi bekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gediz Deltası'ndaki 14 bin 900 hektarlık alanın, 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alındığını anımsattı.

İzmir Kuş Cenneti'nin birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını ifade eden Kandazoğlu, bölgede tespit edilen 281 kuş türünün alanda konaklama ve kışlama yaptıklarını söyledi.

"Bu yıl Türkiye'de 56 bin flamingo sayıldı"

Türkiye'de flamingoların kışladığı iki alanın bulunduğunu hatırlatan Kandazoğlu, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri İç Anadolu Bölgesi'ndeki Tuz Gölü, diğeri ise İzmir Kuş Cenneti. Türkiye'de bu yılki kuş sayımlarında 56 bin civarında flamingo sayıldı. Bunun 20 bini ise Gediz Deltası Kuş Cenneti'nde bulunuyor. Şimdi de flamingoların kuluçka dönemi. Burada dünyanın en büyük yapay adası oluşturuldu. Flamingoların yumurtlaması için 6 bin 500 metrekare büyüklüğündeki bu alan şu an tam kapasite dolu. 18 bin ila 20 bin civarında flamingo kuluçkaya yattı, 20-25 gün sonra yavrularımız kuluçkadan çıkacak."

Göçen kuşların bir bölgede kuluçkaya yatmasının ve kışlamasının doğal döngü için önemine değinen Kandazoğlu, bu durumun oradaki habitatın çok sağlıklı ve doğru korunarak yönetildiğine işaret ettiğini sözlerine ekledi.