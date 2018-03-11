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IV. Mehmed’in av seferi tabloları İsveç müzesinde

IV. Mehmed'in 361 yıl önce Edirne'deki bir av seferini anlatan 20 tablosu İsveç'in başkenti Stockholm'deki Nordiska Müzesi'nin gözde eserleri arasında yer alıyor.

11 Mart 2018 Pazar 15:02
IV. Mehmed’in av seferi tabloları İsveç müzesinde
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STOCKHOLM (AA) - Osmanlı sultanlarının ondokuzuncusu IV. Mehmed'in 361 yıl önceki av seferini anlatan 20 tablosu İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Nordiska Müzesi'nin en gözde eserleri arasında yer alıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Nordiska Müze Müdürü Ulla Karin Warberg, "Tablolar, iki ülke arasındaki kültürü yansıtmaları açısından paha biçilmez." dedi.

Tabloları, 1657’de İsveç Kralı Carl 10. Gustaf tarafından İstanbul’a İsveç büyükelçisi olarak gönderilen Claes Ralamb’ın yaptırdığını söyleyen Warberg, ''17. yüzyılda IV. Mehmed'in ava giderken resmedilen ''Avcı Mehmed'in Alya-ı Hümayunu'' adlı 20 yağlıboya tabloya sahip olmalarından dolayı müze olarak memnun olduklarını, mevcut durumda 6 tablonun bakımda olduğunu söyledi.

Warberg, "Söz konusu 20 tablonun 15'i Claes Ralamb ailesine ait olsa da müzede süresiz sergilenmesi yönünde anlaşmamız var. Diğer 5 tablo ise 1988 yılında açık artırmayla satın alınarak müzenin malı oldu.'' şeklinde konuştu.

Tabloları kimin yaptığı bir sır

Tabloların çok ilginç bir hikayesi olduğunu anlatan Warberg, sözlerine şöyle devam etti:

''İsveç Kralı Carl 10. Gustaf tarafından İstanbul’a İsveç büyükelçisi olarak gönderilen Claes Ralamb, olası bir Rus saldırısı durumunda Osmanlının desteğini almak için Sultan IV.Mehmed ile anlaşma sağlamaya gidiyor. O zaman İsveç Krallığının ekonomik sıkıntılar içinde olmasından sultana hediye götüremiyor. Bir de sultanla görüşmeden önce büyük hata yaparak İngiliz ve Fransız diplomatlar ile görüşüp destek istiyor. Bunu duyan sultan duruma kızıyor ve Ralamb'ı şüpheli ilan ederek İstanbul'dan çıkmasını yasaklıyor. Birçok kez sultanla görüşme isteği geri çevrilen Ralamb, sultanın ava çıktığı bir sefer esnada görüşmeyi gerçekleştirebiliyor. Sultanın bu ava çıkış sahnesini de kiraladığı çizimcilere kabaca çizdiriyor. Daha sonra cezası kalkan Ralamb, 1658 yılında İsveç'e geri dönüyor. İsveç'e dönünce de tabloları yaptırıyor. Ama tabloları kime yaptırdığı bilinmiyor.''

''Tablolar IV. Mehmet’in ava gidişini anlatıyor''

Tabloların, "Avcı" olarak anılan Sultan IV. Mehmet’in 1657 yılı sonbaharında büyük bir kalabalık eşliğinde görkemli bir şekilde Edirne'de ava gidişini anlattığı kaydeden Warberg, 2003 yılında tablolar hakkında büyük bir araştırma komisyonu kurulduğunu ve tabloların İsveç'te boyandığının ortaya çıktığını ifade etti.

Tabloların eninin 122 santimetre, boylarının ise 133 ile 203 santimetre arasında değiştiğini ifade eden Warberg, tabloların 2006 yılında Türkiye'ye götürülerek sergilendiğini de hatırlattı.

Anahtar Kelimeler:
Av TablolarıIV. MehmedİsveçKültürNordiska Müze Müdürü Ulla Karin WarbergSveç Büyükelçisi Claes Ralamb
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