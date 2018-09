'Istanbul Photo Awards 2018' sergisi Ankara'da

ANKARA (AA) - Açılışta konuşan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen serginin, Türkiye'nin uluslararası alanda yüzü olabilecek derecede fotoğraf sanatına, fotoğraf haberciliğine dikkat çektiğini, fotoğrafçılara imkan verdiğini dile getirdi.

"Istanbul Photo Awards, ciddi bir prestij olma yolunda ilerliyor." diyen Mutanoğlu, yarışmaya dünyanın dört bir tarafından binlerce fotoğrafçının, fotoğraf habercisinin iştirak ettiğini dile getirdi.

Bu yıl bu yarışmaya 125 ülkeden 37 bin fotoğrafın katıldığını, 22 ülkeden 27 fotoğrafçının ödül aldığını ifade eden Mutanoğlu, şunları kaydetti:

"Sergimizde 80 fotoğrafımız var. 2018'in en iyi fotoğrafları bunlar. 8 dalda bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu yarışmada yılın fotoğrafı ödülünü, Reuters Haber Ajansı için çalışan, Bangladeş'te çekilen 'Çocuk' adlı fotoğrafıyla Damir Sagolj kazandı. Aynı zamanda da diğer dallarda da birçok fotoğrafçı bu fotoğraf yarışmasında öne çıktı."

Mutanoğlu, yarışmanın jürisinin dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafları hummalı bir çalışmayla günlerce üzerinde düşünerek, tek tek değerlendirip sonuca vardığını anlattı.

"Hedefimiz gençlerin fotoğraflardaki detaylara dikkat etmeleri"

Yarışmaya destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TİKA, Türk Hava Yollarına (THY) ve serginin açılmasına imkan veren ATG Alışveriş Merkezinin yöneticilerine teşekkür eden Metin Mutanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Ajansı haberin de fotoğrafın da görüntünün de adresi ama özellikle fotoğraf konusunda çok daha etkili olmak istiyoruz. Türkiye'de özellikle gençlerin fotoğraf sanatına ağırlık vermesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz gençlerin sergiyi gelip görmelerini, fotoğraflardaki detaylara dikkat etmelerini, fotoğraf sanatının nasıl önemli olduğunu görmelerini istiyoruz. Sergimizin Ankaralı fotoğraf severlere bir armağan olduğunu, onların beğenisine sunduğumuzu da söylemek istiyorum."

"Bu iş iyi bir iş, iyi bir meslek"

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ise Istanbul Photo Awards'ın prestijli bir yarışma haline geldiğini, bu yarışmaya ve dünyanın her yerinde birçok fotoğraf sanatçısının ve foto muhabirinin katıldığını söyledi.

Sel, "Çok kaliteli bir jürimiz var. Uluslararası anlamda fotoğraf medyasına yön veren nitelikli otoritelerin bir araya geldiği insanlardan oluşuyor jürimiz. Fotoğrafların içerisinde bizim hayatımıza dair, hemen hemen her şey var. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz, haber dünyasında, radyolarda, gazetelerde, televizyonlarda gördüğümüz, duyduğumuz haberlerin yansımasını bu sergide görebilirsiniz." diye konuştu.

Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj'un Reuters için Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülünün sahibi olduğunu ifade eden Sel, bu fotoğrafın sergide baş köşede yer aldığını dile getirdi.

Fotoğrafta hastalık sonucu hayatını kaybeden bir çocuğun hikayesinin anlatıldığını anımsatan Sel, "Bir ölümü tasvir etmek açısından daha iyi bir yöntem bulunamazdı. Çocuğun yüzü hiç görünmüyor. Yeşil yapraklarla örtülmüş. 'Yeşil yapraklar bir hayatın başlangıcını tasvir ederken, ölümü de tasvir ediyor' diye düşündük. Bizi bu çok duygulandırdı." dedi.

Sel, böyle yarışmaların foto muhabirlerini çok motive ettiğini ve heyecanlandırdığını, onlara görünürlük imkanı verdiğine dikkati çekerek, "Sergi aracılığıyla daha ön plana çıkmaları, ilgi görmeleri onları cesaretlendirmek açısından önemli bir faktör. AA'nın organize ettiği yarışmanın amaçlarından bir tanesi de fotoğrafçıları ön plana alarak cesaretlendirmek, 'Bu iş iyi bir iş, iyi bir meslek. Bu yolda ilerleyin, yürüyün.' mesajı vermektir." şeklinde konuştu.

Ödül alan 80 fotoğrafın tamamının görülebileceği sergi, 14 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}