İşitme engelli gençlerden

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen "Sanatın Sözleri Orkestrası" ilk performansını sahneledi.

Gala Modern 2017'nin desteklediği, işitme engelli gençlerden oluşan topluluk, "Sanatın Sözleri" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayarak, İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici merkezinde sahne aldı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, müzelerin çocukların okullarda öğrendikleri bilgiyi pekiştirebilecekleri bir eğitim mekanı olduğuna işaret ederek, gençler için de yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir paylaşım ortamı olduğunu söyledi.

- "14 yılda 750 bin çocuk ve gencimizin sanat eğitimlerinden faydalanmasını sağladık"

Çalıkoğlu, bugünün eğitim sisteminde müzelerin her geçen gün değerinin arttığına dikkati çekerek, "İstanbul Modern olarak kuruluş tarihimiz olan 2004 yılından bu yana bir müzenin aynı zamanda yılda 50 bin çocuk ve genci sanatla buluşturan bir eğitim kurumu olabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İstanbul Modern olarak çocuklara ve gençlere disiplinlerarası bir bakış ile sanat ve sanat dünyasını anlamalarını, kültürel değerleri tanıtmayı amaçladıklarını altını çizen Çalıkoğlu, şöyle devam etti:

"Okullarımızda öğrenilen akademik bilgileri müzede sanat yoluyla pekiştirmeye, anlamlandırmaya ve çoğaltmaya çalışıyoruz. Müfredatta yer alan konuların sanat yapıtları ile ilişkilendirilerek ele alınmasının, çocukların motivasyonlarını arttırarak öğrenme meraklarını tetiklediğini mutlulukla gözlemliyoruz. Hem Türkiye hem de dünyadan sanatçıların yapıtlarını tanımlama, çözümleme, yorumlama ve değerlendirmelerini sağlıyoruz."

Levent Çalıkoğlu, İstanbul Modern'in eğitim bölümünde her yıl 100'ün üzerinde atölye programı hazırlandığını da belirterek, "Bu programlarla çocuk ve gençlerimiz, pek çok becerisini güçlendiriyor. Sanatın üretken, yaratıcı ve öz güvenli bireyler yetiştirmedeki rolüne inandığımız için 14 yılda 4-18 yaş arası 750 bin çocuk ve gencimizin müze çatısı altında ücretsiz sanat eğitimlerinden faydalanmasını sağladık." diye konuştu.

Sanatı erişilebilir kılma vizyonuyla Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Valiliği, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliştirdiklerine vurgu yapan Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

"Onların bize olan inancı ve desteğiyle her yıl yaklaşık binin üzerinde okul ve kurumu müzemizde ağırladık. Gelemeyen 370 okula biz giderek, onları Türkiye'nin ve dünyanın sanatıyla tanıştırdık. Tüm bu projeleri hayata geçirmek için gerekli olan kaynağı Gala Modern Eğitim dostlarımızın desteğiyle sağlıyoruz. 2009 yılından bu yana Gala Modern'den elde ettiğimiz kaynakla tam 501 bin 943 çocuk ve gencimizin çağdaş ve kapsamlı bir müze deneyimi yaşamasını sağladık."

Çalıkoğlu, engelli bireyler için de özel projeler tasarladıklarını aktararak, "Sosyal Projeler başlığı altında geliştirdiğimiz programlar arasında görme engellilere yönelik 'Dokunduğum Renk', özel eğitim gereksinimli gençlerimize yönelik 'Buluşma', işitme engelli çocuklarımıza yönelik olarak da 'Sanatın Sözleri' projesini hayata geçirdik. 18 farklı etkinlikle 96 işitme engelli çocuk ve gencimize ulaştık." ifadelerini kullandı.



- "Müzikte sesten daha önemli olan, sessizliktir"

"Sanatın Sözleri Orkestrası"nın şefi besteci Prof. Dr. Alper Maral ise projeye başladığında kendisinin işaret dili bilmediğini, işitme engelli gençlerle içsel olarak anlaştığını dile getirerek, "Ne yazık ki sadece 2-3 hareket öğrenebildim ama onlarla anlaşmamız için aslında bir engel yoktu." dedi.

Maral, müziğin bir zaman sanatı olduğu yorumunda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akan giden zamanda vurgularla ya da genellikle seslerle yapılır müzik ama birinci şartı bu değildir. Kaldı ki ses dediğimiz de periyodik basınç değişimlerinden ibarettir. Müzikte sesten daha önemli olan, sessizliktir. Sanatın Sözleri Orkestrası'nın şefliğini yürütmek, bu her biri şahsına münhasır, evreni algılamak için başka duyularını daha etkin kullanmayı bilen bu yaratıcı gençleri tanımak, yeteneklerini yönlendirmeye çalışmak benim için inanılmaz bir deneyimdi."

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinden oluşan orkestrada, Aleyna Akbaba, Tuana Su Aksoy, Melisa Biter, Damla Buse Celep, Kader Demirbaş, HakanGüner, Adem İlerin, Buse Karaca, Yusuf Kilgi, Duygu Öztürk, Rasim Temel ve Alanur Toprak yer alıyor.

İşitme engelli gençlerin hayal gücü ve özgüven duygusunun gelişimini desteklemeyi amaçlayan programda, orkestranın hazırladığı performansın koreografisini ise Orçun Okurgan gerçekleştirdi.