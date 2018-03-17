İşaret diliyle Çanakkale Türküsü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi İşaret Dili Kulübü üyeleri, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde işaret diliyle Çanakkale Türküsü sunumu yaptı.

Cacabey Gençlik Merkezi gençlik liderlerinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle hazırladığı etkinliğe Dil Eğitimleri Atölyesi İşaret Dili Kulübü ve Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri, gençlik liderleri ve kurum personeli katıldı.



Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İşaret Dili Kulübü üyeleri hilal şeklini alarak Çanakkale Türküsü'nü işaret diliyle sundu. İstiklal Marşı ve Çanakkale Şiiri'nin de işaret diliyle sunulduğu programda şehit mezarlarına karanfil ve bayrak bırakıldı. Etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından sona erdi.

Kırşehir Halk Eğitim Müdürlüğü ve Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Dil Eğitimleri Atölyesinde yürütülen kursta işaret dili eğitmeni olan Derya Atmaca Kocabıyık, Çanakkale Zaferi'nin, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Kocabıyık, "Kurslarımızda 2017'den beri hizmet vermekteyim. 4 aydır yürüttüğümüz çalışma sonucu Çanakkale Şehitlerini Anma Günü için Çanakkale Türküsü ve İstiklal Marşı'nın işaret dili çevirilerini yaparak işitme engelli kardeşlerimizin de anlayabileceği anlamlı bir projeye imza atmayı hedefledik. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.

Cacabey Gençlik Merkezi gençlik lideri Mehmet Dağıstan da Çanakkale şehitlerini rahmet ve minnetle andığı ifade ederek, "Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi olarak Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü münasebetiyle gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimiz ve değerli personelimizle işaret dili öğrencilerimizi dahil ederek farkındalık oluşturmak amacıyla Çanakkale Türküsü'nü ve İstiklal Marşı'nı şehitlikte söyledik. Katkılarından dolayı lider arkadaşlarımıza, gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

