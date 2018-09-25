İranlı Şems Topluluğu Konya'da sahne aldı

KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde İran'dan Şems Topluluğu sahne aldı.

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 6'ncı gününde, İran'dan gelen Şems Topluluğu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

Sanat yönetmenliğini Keyhüsrev Purnazeri'nin, solistliğini ise Hümayun Şeceriyan'ın üstlendiği topluluğun seslendirdiği eserleri yaklaşık 2 bin kişi dinledi.

Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bazı katılımcılar konseri ayakta izledi.

-Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Festivale şimdiye kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivalde Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları sahne aldı.



Festival kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek diğer konserlerde yarın Arianna Savall (İspanya), 27 Eylül'de Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu (Irak), 28 Eylül'de Zabit Nebizade (Azerbaycan), 29 Eylül'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Munojot Yo'lchiyeva (Özbekistan), 30 Eylül'de Alimoğlu "Ruhun Dansı Topluluğu" Konyalı izleyiciler ile buluşacak.



