İranlı oyuncular Boğaziçi Film Festivali'nin konuğu olacak

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı, TRT'nin ise kurumsal iş ortağı olduğu "6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali", 26 Ekim'de başlayacak.

Oscar ödüllü Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini üstlendiği, orijinal ismi "A Separation" olan "Bir Ayrılık" adlı filmde uluslararası başarı yakalayan Leyla Hatemi ve Payman Maadi, festivalin konuğu olarak İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Festivalde ayrıca ikilinin 7 yıl sonra yeniden birlikte rol aldığı "Bomb: A Love Story- (Bomba: Bir Aşk Hikayesi)" adlı film de Türkiye'de ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde gösterime sunulacak. Filmin gösterimine Hatemi ve Maadi'nin yanı sıra görüntü yönetmeni Mahmoud Kalari de katılacak.

"Bomba: Bir Aşk Hikayesi" filmi, 1988 yılında geçen ve İran-Irak Savaşı'nın son günlerinde Tahran'da yaşanan bir aşk ve umut hikayesini anlatıyor.

Payman Maadi'nin aynı zamanda senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmin müziklerini ise "The Suspended Step of the Stork", "Ulyses'Gaze" ve "Eternity and a Day" gibi yönetmen Theo Angelopoulos'un başyapıtlarının müziklerine imza atan Eleni Karaindrou yaptı.

