İki bacağı olmayan kediyi hayata bağladı

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU / BİNNUR EGE GÜRÜN - Sokakta sağ ön bacağı kesilmiş halde bulduğu bir aylık kedinin tüm tedavilerini yaptıran ahşap ustası Osman Kaplan, sahiplendiği sakat kedinin evde rahat yaşaması için mama masası, merdiven ve pek çok araç gereç yaptı.

Marangoz ve ahşap ustası Kaplan, sokakta bulduğu, sağ ön bacağı olmayan bir aylık kedinin sol bacağında da 5 kırık olduğunu ve yanlış ameliyat sonucu kesilmek zorunda kaldığını belirtti.

İsmini Zeyna koyduğu kediye ilk günden itibaren gözü gibi baktığını belirten Osman Kaplan, "Zeyna'm ameliyattan çıktıktan sonra eve getirdim. Gözünü açtığında birbirimize bakındık. 'Ben senin olmayan kolların olayım. Sen de benim olmayan mutluluğum ol' dedim. Böylece sahiplendim." dedi.

Kaplan, uzun yol şoförlüğü yaptığı dönemde kedi beslemediğini ama hayvanları çok sevdiği için kuş yuvaları yaparak ağaçlara bıraktığını söyledi.

Osman Kaplan, "Mesleğimden sıkılınca, yeteneğim de olduğu için ağaç ustalığına başladım. Kedilerime de araç gereç yapmalıyım dedim. Kediler ön kollarından destek alarak mamalarını yerler. Zeyna yemek yiyemiyordu, dengesini sağlayamadığı için üzüldüm. Atölyeye giderek ayrı yemek bölmelerinin olduğu ahşaptan, yaslanabileceği bir mama masası yaptım. Merdiven ve kendisini kaşıması için keten bezinin sarılı olduğu düzenek yaptım." diye konuştu.

Kedisinin arka bacaklarına iyileşmesi için masaj yaptığını, psikiyatriste götürdüğünü söyleyen Kaplan, "Zor günler geçirdik. Ellerimle besledim. Enjektörle su içirdim. Göğsümde yatırdım. Pek çok kişi acı çekmemesi için uyutmamı söyledi. Asla uyutmadım ve onu iyileştirdim." dedi.

Osman Kaplan, anne ve babasının kendisine hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşıladığını belirterek, hayvanların da bir canı olduğunu ve zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Evinde "koca kafa" isminde bir kedi daha besleyen Kaplan, atölyesinde de 11 kedi bakıyor.