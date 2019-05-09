İhtiyaç sahiplerinin ekmeği Ahilik geleneği ile ulaşıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de faaliyet gösteren bir fırının sahibi, Ahilik geleneklerinden olan yardımlaşma duygusundan ilham alarak "askıda ekmek kampanyası" ile ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine katkı sağlıyor.

Başlattığı kampanya ile iki yılda onlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına ekmek ulaştıran fırın sahibi Nurullah Dönmez, AA muhabirine, "hiç kimse ekmeksiz kalmasın" düşüncesiyle iki yıl önce askıda ekmek kampanyası başlattığını söyledi.

Kırşehir'de askıda ekmek uygulamasını başlatan ilk işletmelerden olduğunu belirten Dönmez, "Bu fırın açıldığında başlattığım bu projenin uzun yıllar devam etmesini istiyorum. Ahilik kültüründen gelen bir uygulama. Temelinde yardımlaşma, paylaşma var. Müşteriler ekmek alırken askıya da maddi imkanı doğrultusunda ekmek bırakıyor. İhtiyaç sahibi de oradan temin ediyor ekmeğini." dedi.

Askıda ekmek kampanyasına yapılan yardımların geçen senelere nazaran son dönemde azaldığından yakınan Dönmez, askıda ekmek olmadığı zaman fırına gelen ihtiyaç sahiplerini boş göndermediklerini aktardı.

Ramazan ayında tutulan orucun açın halinden anlamaya vesile olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Ramazan, bereket ayıdır, paylaşma aydır. Maalesef bu sene önceki yıla göre askıya çok az ekmek asıldı. Geçen sene özellikle Avrupa'dan gelen vatandaşların duyarlılığı söz konusuydu. Ramazan başlamadan bir iki gün önce gelenler olmuştu. Askıya düzenli olarak yardım yapılıyordu. Kırşehir'de hem sığınmacı kardeşlerimiz hem de Kırşehir'in yerlisi olarak ekmek parası olmayan çok insan var. Ramazan ayı dolayısıyla insanları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum."



