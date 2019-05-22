Huzurevi sakinlerinin portrelerinden oluşan sergi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Selman Barkın'ın ilçedeki huzurevi sakinlerinin portrelerinden oluşan resim sergisi törenle açıldı.

Okulun 3. sınıf öğrencisi Barkın'ın, "İkinci Bahar" adını verdiği serginin açılışı Hacıbektaş Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İlçedeki Rıfat Kartal Huzurevi'nde yaşayanların belirli aralıklarla çizilen resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Törende konuşan Barkın, huzurevinde kalan yaşlıları zaman zaman ziyaret ettiğini, bu görüşmelerde oluşan arkadaşlık vesilesi ile de her birinin resimlerini çizdiğini anlattı.

Barkın, "Bu serginin büyüklerimizin ellerinden bir defa daha öpülmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Etkinliğe, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin, Huzurevi Müdürü Mustafa Okgerman, akademisyenler, öğrenci ve davetliler katıldı.

