HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Mevlana Müzesi ramazana hazır

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, düşünce insanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, yapılan bakım ve temizlik çalışmalarıyla ramazan ayına hazırlandı.



Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor. Geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya'dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen 3'üncü müze olan Mevlana Müzesi'nde, özellikle ramazan ayında ziyaretçi yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.



Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kırmadı. Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)" yaptırıldı.



1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.



Her yıl ramazan ayı boyunca ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla bu yıl da binlerce kişiyi Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi altında buluşturmaya hazırlanıyor.

- "Ramazan ayında da ziyaretçi yoğunluğu bekliyoruz"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada her yıl müzeye dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldiğini söyledi.

Mevlana Müzesi'nde ramazan ayı dolayısıyla temizlik ve düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Yarar, "Müzede temizlik çalışmaları tamamlandı. Gerekli hazırlıklarımızı da yaptık. Ramazanın ruhuna uygun şekilde her şey hazır hale getirildi. Şu an müzeyi ziyaret eden ziyaretçi sayısı çok fazla. Ramazan ayında da ziyaretçi yoğunluğu bekliyoruz." diye konuştu.

Müzeyi ziyarete gelen misafirlerden Esra Atalar da "Ramazan ayında Mevlana Müzesi'ndeki yoğunluğun arttığını duyduk. Bu yüzden biz de geldik ve bu muhteşem manevi ortamı gördük. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Turistlerden Şaban Er ise "Ramazan ayı yaklaştığı için Hazreti Mevlana'nın huzuruna geldik. İl dışından gelen ziyaretçilerimizi de Konya'daki Allah dostlarının ziyaretine bekliyoruz. Bu atmosferi herkesin yaşamasını isteriz. Bu tür büyükler Peygamber Efendimizin yolundan giden büyük zatlardır." ifadelerini kullandı.