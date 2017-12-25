"Hobbit Evleri" en iyi rekreasyon projesi seçildi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesince, Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa ettirilen ve "Hobbit Evleri" olarak da adlandırılan yamaç evleri, Türkiye'nin en iyi yönetilen rekreasyon projesi seçildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı mimarisiyle kentteki turizm potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir proje olan ve Paşabahçe Yamaç Evleri, Türkiye'de turizm sektörünün yayın ve araştırma şirketlerinden olan bir dergi tarafından ödüle layık görüldü.

Antalya'da düzenlenen ödül törenine katılan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun, "Sivas Belediyesi'nin yapmış olduğu Yamaç Evleri'nin ödül alması bizleri ve Sivas halkını çok mutlu etmiştir. Bizlere bu gururu yaşatan Başkanımız Sami Aydın'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yoğun talep üzerine sayısı 23'e çıkarılacak, Yamaç Evleri, dayalı döşeli olarak en az iki günlük olmak kaydıyla günlük 120 lira üzerinden kiraya veriliyor.

Paşabahçe yamaçlarına inşa edilen evlerde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. 65 metrekare olarak yapılan evlerin sayısı ilerleyen dönemlerde etaplar halinde talebe göre 100'e kadar çıkarılacak.

