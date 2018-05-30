Hem hasta eşine baktı hem de okuma yazma öğrendi

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan Samiye Altıparmak, evde bakıma muhtaç eşi Ali Altıparmak'ın rahatsızlığına rağmen okuma yazmayı öğrendi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, seferberlik kapsamında başlatılan kursu başarıyla tamamlayan Samiye Altıparmak'ı evinde ziyaret etti.

Vali Şimşek, günün büyük bölümünde bakıma muhtaç eşi Ali Altıparmak ile ilgilenen, diğer zamanlarda kursa katılarak başarı gösteren Samiye Altıparmak'a okuryazarlık belgesini verdi.

Şimşek, yatalak hastası olmasına rağmen büyük özveri göstererek kursta başarılı olan Altıparmak'ı kutladığını belirtti.

Niğde'de okuryazar olmayan kimsenin kalmayacağını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda okuma yazma seferberliğini ilimizde başlattık ve bu anlamda geçtiğimiz günlerde sertifika töreni düzenlemiştik. Ama bugün burada evde bakıma muhtaç eşine rağmen Cumhurbaşkanımız ve eşleri Emine Erdoğan hanımefendi önderliğinde başlatılan okuryazarlık seferberliğini tamamlayan ve okuma yazma öğrenen Samiye teyzemizi evinde ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerinde bulunduk, hem de okuryazarlık belgesini kendisine takdim ettik. İnşallah ilimizde ve ülkemizde okuryazar olmayan kalmayacak."

Samiye Altıparmak da eşinin 4 yıldır yatalak olduğu aktararak, "Okumayı çok istiyordum. Okuma yazma kursu açıldığını öğrendim. Eşim hasta olmasına rağmen gittim. Okul yakındı evimize. Teneffüslerde gelip eşimi kontrol ediyordum, suyunu yemeğini veriyordum. Bu şekilde kursu tamamladım. Okuma yazmayı öğrendim." ifadelerini kullandı.