Hazreti Muhammed’in mukaddes hatıraları sergileniyor

ANKARA (AA) - Hazreti Muhammed'in mukaddes hatıraları Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

"Peygamber Efendimizin Mukaddes Hatıraları" sergisi Ankara Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Etnografya Müzesi'nde açıldı. Hazreti Muhammed’e ait sakal-ı şerifler, muhafaza kutuları, eski Kur'an-ı Kerimler ve Kabe örtüleri gibi 86 farklı eserin yer aldığı serginin açılışı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılışta konuşan Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, sergide Hazreti Muhammed'e ait 6 adet sakal-ı şerifin ve farklı dönemlerde, farklı tarikatlar tarafından kullanılmış silsilename, icazetname, itteka, hat ve tesbih gibi eserlerin bulunduğunu belirtti.

Özer, "Bu eserler 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra farklı şekillerle müzemize gelen ve müzemizin deposunda bulunan eserlerdi." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in hatıralarını en güzel şekilde muhafaza etmenin ve nesilden nesile aktarmanın önemini vurgulayan Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise "Özellikle çocuklarını gezdirmek için plan yapan Ankaralı hemşehrilerimiz bu mekanı ziyaret etsinler. Hem vakitlerini değerli bir şekilde geçirmiş olacaklar hem de nesilden nesile aktarılmış bir manevi mirasa şahit olacaklar." şeklinde konuştu.

Başkentliler Temmuz ayının sonuna kadar açık kalacak sergiyi ücretsiz ziyaret edebilecek.