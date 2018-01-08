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Hayvanlar oyun arkadaşı oldu

- Kayseri'de kulağını oğlağın emdiği görüntüsü internette yayınlanan 6 yaşındaki Dilaver, zamanını hayvanlarla oynayarak geçiriyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:17
Hayvanlar oyun arkadaşı oldu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesi Çarıklı mezrasında yaşayan ve kulağını oğlağın emdiği görüntüsü internette yayınlanan 6 yaşındaki Dilaver Çobanoğlu, hayvanlarla oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın'ın, geçen yıl mart ayında çektiği görüntüyü sosyal medyada yayınlamasıyla tanınan Dilaver'in en çok sevdiği oyun arkadaşları oğlak ve kümes hayvanları.

Mezradaki evlerinin önünde hayvanlarla vakit geçiren Dilaver, AA muhabirine, oğlak yavrusunun kulağını emerken çekilen görüntüsünü internette izlediğini söyledi.

Yavru keçinin geçen yıl şubat ayında doğduğunu belirten Dilaver, "İkiz doğuran anne, bir yavrusunu kabul etmedi. Annesinin dışladığı oğlağı, diğer keçilerden sağdığım sütle besledim. Bana çok alıştı. Nereye gitsem peşimden gelmeye başladı. Parmağımı, kulağımı emiyordu." dedi.

Dilaver'in babası Naim Çobanoğlu da "Oğlak, Dilaver'i annesi gibi görüyordu. Oğlum, diğer keçilerin sütüyle onu besledi. Oğlak büyüdü, keçi oldu. Bu yıl yavrulayacak." diye konuştu.

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Kayseri
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