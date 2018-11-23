Hat sanatıyla dünya camilerini tezyin ediyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve hattat Arif Yücel, yazdığı hatlar, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki onlarca camiyi süslüyor.

Hat sanatına 1985'te lise yıllarında başlayan Yücel, üniversitede öğrencilerine İslam tarihi ve sanatlarını öğretmenin yanı hat sanatıyla Türkiye'nin dört bir yanı ile Çeçenistan, Cezayir, Tunus ve bazı Avrupa ülkelerindeki camilerin duvarlarına ayet, hadis, dua ya da "kibar-ı kelam" denilen güzel sözler yazıyor.

Eserlerini önce kağıda eskiz olarak çalışan, harf ve kelimelerin üst üste getirilerek göze hoş gelecek bir şekilde yerleştirilmesi için istif denemesi yapan Yücel, bu düzeni yakalamak için iş üzerinde kimi zaman 1 hafta kimi zaman da 1 ay çalışıyor.

Yücel, istif çalışmasının ardından bir yazı kalıbı oluşturarak hat sanatında büyük önem arz eden tashih çalışmasını tamamlıyor.

Hazırladığı hatları, cami duvarlarına uygulamak için önce iğnelerle minik delikler açarak bir şablon oluşturan Yücel, daha sonra uygulanacak mekan koyuysa tebeşir tozu kullanarak, açıksa da kömür tozu kullanılarak yazıyı mekana özenle aktarıyor.

Daha sonra da kalemkarlar, altın varak veya boyayla zemine çıkan yazının izini takip ederek hatta son şeklini veriyor.

- "Konunun uzmanlarıyla irtibat halinde olmak gerekiyor"

Hattat Arif Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır hat sanatıyla ilgilendiğini, bir yandan üniversitedeki öğrencileri geleceğe hazırlarken diğer yandan kendisi için çok değerli olan sanatını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye ve dünyadaki onlarca camide yazdığı hatların yer almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yücel, ayetlerin manalarıyla, mekana uyumlu olması konusunda çok titiz davrandığını ifade etti.

Yücel, şu anda KSÜ Camisi'nin hat süslemeleri üzerinde çalıştığını belirterek, bir ilim müessesinin içerisine yapılan camiye, ilimle, okumakla ve ilmin faziletiyle ilgili ayetler yazdığını vurguladı.

Camilere yazılan hatların diğer çalışmalardan farklı olduğunu, öncelikle mekana uygun yazıların tespit edilmesi gerektiğini anlatan Yücel, camilerde güzel eserlerin ortaya çıkması için işin ehli kişilerce çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

- "Ülkemizin birçok yerinde camilere hat yazdık"

Yücel, yüzlerce yıllık bu sanatı geleceğe en sağlıklı şekilde taşıma gayreti içerisinde olduklarını, bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada 30 camiye hat yazdığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Birçok mekanda hat yazma imkanımız oldu. Başta Türkiye'nin üçüncü büyük camisi olan Kahramanmaraş'taki Abdulhamit Han Camisi olmak üzere Kırıkkale Merkez Nur Camisi, Mardin'deki Altunkayalar Camisi gibi. İstanbul ve ülkemizin birçok yerinde camilere hat yazdık. Yurt dışında ise Çeçenistan, Cezayir, Tunus ve Avrupa'nın bazı ülkelerine yazı yazdıklarımız oldu. Hat yazma işini bana nasip ettiği için Allah'a binlerce kez hamdolsun."

Yücel, hat yazmanın yeterli olmadığını, öğrenci yetiştirmenin de hattın geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci yetiştirmek ve bu öğrencilerimizi de sadece güzel yazı olarak değil bunlara o ecdadımızın taşıdığı ruhu da öğretme gayreti içerisinde oluyoruz. Hat sanatına çok büyük bir ilgi var. Hat sanatımız yeni bir ufka açıldı diyebiliriz. İnşallah bu güzellikler devam edip gidecektir." dedi.



