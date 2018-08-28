Hasta yakınlarına otel konforunda konaklama imkanı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 400 kişilik misafirhane, hastaya yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor.

Yakınları hastanede yatarak tedavi gören vatandaşlar, klimalı ve temiz bir ortamda otel konforunda ağırlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hastayı hastanede ziyaret etme geleneğinin yaygın olduğunu belirterek, bunun hastanelerde yoğunluğa neden olduğunu kaydetti.

Çevre il ve ilçelerde gelen hasta yakınlarının birçok ihtiyacının bulunduğuna dikkati çeken Demirkol, bu çerçevede bir süre önce Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bahçesinde yaklaşık 400 kişinin kalabileceği misafirhane kurduklarını aktardı.

"Kadın ve erkekler için ayrı bölümler mevcut"

Misafirhanenin kadınlar ve erkekler için iki ayrı bölümden oluştuğunu anlatan Demirkol, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız hastaları tedavi görürken kendileri de rahat bir ortamda bekleme imkanı buluyor. Misafirhanemize kurulan monitörlerden de hastalarını takip edebiliyorlar. Hasta yakınları misafirhanede klimalı ortamda birçok ihtiyacını karşılayabiliyor, yemeğini yiyebiliyor, çayını içebiliyor. Hasta yakınlarına Ramazan aylarında iftar ve sahur hizmeti de sunuyoruz."

100 yataklı misafirhane

Eyyübiye Belediyesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki 3 bin 200 metrekarelik alana yaptırılan 100 yataklı misafirhanenin de gelecek ay hizmete sunulması planlanıyor.

İçerisinde bekleme ve dinlenme salonları, çamaşırhane ve mutfak da bulunan misafirhane 4 kattan oluşuyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de hasta yakınları için otel konforunda misafirhane kurduklarını söyledi.

"Hizmet ve insan odaklı çalışmaları hayata geçiriyoruz"

Hasta yakınlarına temiz ve rahat bir ortam sağladıklarını ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Hastayı hastanede ziyaret etmek Şanlıurfamızın bir kültürüdür. Bu nedenle hasta yakınları hastaneden ayrılamıyor. Hastanede konaklamaları da uygun değildi. Bu nedenle misafirhaneyi yaptırdık. Buraya gelenler hem güzel bir ortamda hastalarını ziyaret edecek, hem de hastane içerisindeki yoğunluk giderilmiş olacak. Eyyübiye ilçemiz dar gelirli vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu bir bölge, buraya gelen hastalar da dolaysıyla dar gelirli vatandaşlarımız. Onların başka bir yerde konaklaması ciddi bir yük getiriyor. Bunları göz önüne alarak böyle bir hizmet sunacağız. Asıl olan hizmetin kalitesidir. Kesinlikle kar amaçlı yapmıyoruz. Hizmet ve insan odaklı çalışmaları hayata geçiriyoruz."

Misafirhanede yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlanacağını da aktaran Ekinci, konaklamalarda hasta yakınlarından sembolik bir ücret talep edileceğini sözlerine ekledi.