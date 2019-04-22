Hakan Aysev, 23 Nisan coşkusunu öğrencilerle sahneye taşıdı

ANKARA (AA) - Özel Arı Okulları Armoni Orkestrası ve Korosu, ünlü tenor Hakan Aysev ile 23 Nisan coşkusunu sahneye taşıdı.

ATO Congresium'un ev sahipliği yaptığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde, Hakan Aysev'e şef İsmail Çetin yönetimindeki Özel Arı Okulları Armoni Orkestrası ve Korosu eşlik etti.

"My Way" ve "Ben Böyleyim" şarkılarını koro ile seslendirerek konsere başlayan Hakan Aysev, usta sanatçı Kayahan'ın "Gönül Sayfam", "Bu Kalp Seni Unutur mu", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Arap Saçı" gibi sevilen Türkçe eserlerin yanı sıra, Funiculi Funicula, Sway, O Sole Mio isimli yabancı şarkıları da söyledi.

Aysev, "İzmir'in Dağlarında", "İzindeyiz Yüce Atam", "10.Yıl Marşı" gibi marşları konuklarla seslendirdi.

Arı Okulu öğrencilerinin zeybek, bale gibi koreografi ile renk kattığı konser izleyenlerden büyük beğeni aldı.

- "Yüreklere dokunan bir konser yapacağız"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklama yapan sanatçı Hakan Aysev, Cumhuriyet ve Atatürk temalı her konserin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Aysev, "Ankara benim doğduğum ve büyüdüğüm bir şehir. Böyle özel bir günün arifesinde, 35 yıldır iyi, doğru ve dürüst eğitim verdiğini düşündüğüm Arı Okullarının sevgi dolu öğrencileri ile bu konseri yapmak ayrı bir keyif. ATO Congresium, benim çok uzun zamandan beri konser vermek istediğim bir salondu. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Şef İsmail Çetin'in öğrencileri çok iyi hazırladığını, keyifli ve disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiklerini, konserde her türden 20 farklı şarkıyı seslendireceklerini belirten Aysev, "Çok güzel, çok sesli, eğlenceli, yüreklere dokunan bir konser yapacağız. Güzel bir gün arifesinde. Herkesin beğeneceğini umuyorum." diye konuştu.

- "23 Nisan çerçevesinde 35'nci yılımızı kutluyoruz"

Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarman ise bu yıl okullarının 35'inci yılı olduğunu, bunu 23 Nisan'ı da içine alan bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.

Tarman, "200 öğrenci ile Hakan Aysev sahne alacak. Çocuklarımızın resim çalışmaları fuayede sergileniyor. Aynı zamanda 40 öğrencimiz gitar dinletisi verecek. Ön okul 6 yaş öğrencilerimiz mini bir konser verdi. Bugün Ankara'da bir ilke imza atarak, 500'e yakın öğrencimiz sanatla ve resimle çalışmalarını sergiledi. 23 Nisan çerçevesinde 35'nci yılımızı kutluyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz." ifadesini kullandı.

Konsere eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Çankaya Üniversitesi ve Arı Okulları Kurucusu Sıtkı Alp, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, akademisyenler, öğrenciler, veliler ve sanatseverler katıldı.