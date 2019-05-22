Güzel sanatlar öğrencilerinden yıl sonu konseri ve sergisi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yıl sonu konseri ve sergisi hazırladı.

Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki "29. Geleneksel Yıl Sonu Konseri"ne Odunpazarı Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Osman Yalçın ve Mustafa Özdemir ile Tepebaşı Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Aycan katıldı.

Konserde 10, 11 ve 12'nci sınıfların orkestra ve koro derslerinde çalıştıkları eserler seslendirildi. Ayrıca öğrencilerin solo performanslarına da yer verildi.

Lisenin resim bölümü de "29. Geleneksel Resim Sergisi"ni Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı. Törene, Tepebaşı Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca ve şube müdürleri katıldı. Lisenin 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf resim bölümü öğrencilerinin akrilik, kağıt üzeri sulu boya, guaj boya, karakalem eserleri, büst ve heykel çalışmalarından oluşan 417 eseri sergilendi.

Sergi, 26 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek.