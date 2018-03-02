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Güney Koreli çift, balayı için Kapadokya'yı tercih etti

NEVŞEHİR (AA) - Güney Koreli çift, balayı için dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı seçti.Öğretmen olan gelin Jihyun Lim ile iş adamı Kyung Young Jim, balayı için geldikleri Kapadokya'da bölgenin eşsiz doğasının...

02 Mart 2018 Cuma 15:08
Güney Koreli çift, balayı için Kapadokya'yı tercih etti
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NEVŞEHİR (AA) - Güney Koreli çift, balayı için dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı seçti.

Öğretmen olan gelin Jihyun Lim ile iş adamı Kyung Young Jim, balayı için geldikleri Kapadokya'da bölgenin eşsiz doğasının keyfini çıkardı.

Koreli çift, Göreme ve Uçhisar bölgesinde bulunan peribacaları ile Aşk ve Güvercinlik vadilerinde mutlu günlerinin anısına evlilik albümü için bol bol fotoğraf çektirdi.

Kapadokya'ya daha önce hiç gelmediklerini ama kendileri için böylesine özel bir zamanda buraya gelmekten duydukları mutluluğu dile getiren çift, bölgenin fantastik ortamının kendilerini adeta büyülediğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Gelin DamatGüney KOREKapadokya
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