Görmezden gelinen kadınların dramına büyüteç tutan sergi

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Heykeltraş Asaf Erdemli'nin hurda malzemelerden yaptığı eserlerden oluşan sergisi, bedeni meta olarak kullandırılan kadınlara ve toplumun bu kadınlara duyarsızlığına dikkati çekiyor.

CerModern'de izlenime sunulan "Asaf Erdemli: Entropi" sergisinde çıkma malzemelerden oluşturulan eserlerle kadın bedeninin ticari meta aracı olarak kullanılmasına eleştirel bakış getiriliyor.

Erdemli, hurdacılardan topladığı büyüteçlerle toplumların yüzyıllardır kanayan yarası olan bu soruna odaklanılmasını hedefliyor.

Erdemli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat disiplinini "kadınlara farklı bir açıdan bakma" üzerine kurduğunu, şimdiye kadar hep güçlü kadınları çalıştığını dile getirdi.

Bu sergide ise ailesinden dışlanan, hayatta sadece bedeniyle var olmak zorunda bırakılan, aslında kimsesi olmayan kadınlara ve bu kadınlara toplumun duyarsızlığına dikkati çekmek istediğini anlatan Erdemli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kullandığım malzemelerin büyük çoğunluğu Ankara'da yıkılan genelevden çıkarıldı. Oradan çıkan çelikler, şofbenler 80'li yıllardan kalan kayıt belgeleri, muayene cüzdanları, yazar kasa fişleri, ücret dekontları, eserlerin malzemesi oldu.

Amacım görmezden gelinen bu problemi, sanat aracılığıyla tartışmaya açmak. Eserlerde hurdacılardan toplanan büyüteçlere de ver yerdim. Büyüteç odaklandığınız şeyi büyütür. Azıcık odağın dışına çıkarsanız da varolduğunu bildiğiniz halde onu göremezsiniz, odağı dağılır ve bozulur. Merceğin yakınında olalım, odaklanalım, merceğin dışında kalmayalım istedim."

Eserlerde sıklıkla kullanılan küp formunun, bu kadınların kıstırılmışlığına vurgu yaptığını anlatan Erdemli, ticari hayatın devamının sağlanması için kadınların sonsuz bir sirkülasyonun içine sürüklenmesinin eleştirisini de yapmaya çalıştığını kaydetti.

- "Adeta derimi yüzüp çilemi çektim"

Hurdaları ve arşivi bulmanın, malzemeyi sanata dönüştürmenin 4 yıllık bir süreci içerdiğini anlatan Erdemli, bunun kendisi için de zorlu olduğunu, birbirinden dramatik hikayelere şahitlik ettiğini anlattı.

Erdemli, serginin açılışında "Çile" adlı bir performans da sergilediğini, bunda da "kırklamak" yani arınmak fikrinden yola çıktığını söyledi.

Mağdur kadınlardan birinin, yaşadıklarından kurtulmak için derisini soyarcasına yıkanmak istediğini anlattığını belirten Erdemli, "Ben de bu performansla adeta tüm derimi yüzüp, çilemi çektim. Bu işi yaparken 4 yıl boyunca çektiğim çileden bir anlamda arındım." diye konuştu.

CerModern'in Hub Salonu'nda açılan sergi, 12 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.