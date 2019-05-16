Görme engellilerin

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından hibe edilen kabartma yazı klavyesiyle görme engelliler normal kitapları okuma olanağı bulacak.

Cihazı geliştiren firmanın Genel Müdürü Uğur Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, TANAP tarafından geliştirilen bir proje ile 3 bin 600 engellinin hayatlarının kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti.



Demirci, bir yazılımla görme engelli birinin bilgisayarda kayıtlı bir metni her şartlarda okuyup, bilgisayarı kullanabildiğini ifade ederek, "Bu nedenle de engelsiz bir insan gibi sınırsız bilgiye erişim sağlayabiliyor. Bilgisayarın içinde attığınız kitabı hem dinliyor hem kabartma yazıya dökebiliyor. Bunun haricinde yanına bir braille ekran ekledik. Bu ekranla da bilgisayar ekranındaki tüm yazıları kabartma olarak özel klavyeye getiriyor, engelli birey de kendi parmağı ile 6 noktalı halde okuyabiliyor. Burada önemli olan braillde bulunan kısaltmalı kısaltmasız kabartma yazılar ile çok hızlı okuma sağlanmasıdır. Böylece hem zaman kaybı olmuyor hem de kısaltmalı kısaltmasız notlar alınabiliyor." dedi.

Avrupa'da, Amerika'da bu tür teknoloji setinin çok yaygın olduğunu anlatan Demirci, "Bazı ülkelerde bunları devlet ya da fonlar karşılıyor. Ülkemizde de cihazlar ve yazılımlar yeni olduğu için biraz kaynak sorunu var. Belki hazırlanacak projelerle bu sorunlar aşılabilir." diye konuştu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de hibe edilen 10 kabartma yazı klavyesinden 9'unun okullarda, diğerinin Milli Eğitim Müdürlüğünde kullanılacağını söyledi.



4 yıldır Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan ve sistemi ilk kez kullanan görme engelli 39 yaşındaki Tayyar Kabay ise cihazın yabancısı olduğunu ancak zamanla daha iyi kullanabilecek duruma geleceğini ifade etti.

Kabay, sistemin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

