Gölbaşı'nda okuma yazma seferberliği

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Gölbaşı'nda kursiyerler ders başı yaptı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, kurs açılan Gündüz Alp İlkokulu’nda sınıfları gezdi, projeye çocuklarıyla katılan kursiyerlerin çocuklarına hediyeler dağıttı.

Kursiyerlere başarılar dileyen Bilgehan, “Bu cesaret ile devam ediyoruz, yolunuz açık olsun.” dedi.

Okul Müdürü Etem Akçay, okulda üç kurs sınıfı açıldığını ve 30 kursiyere eğitim verildiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Zümrüt Eraslanoğlu, kursa torunu ile geldiğini belirterek, ”Okuma yazma öğreneceğim. Bu programı başlatanlardan Allah razı olsun.” dedi.