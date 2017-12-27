Gölbaşı'nda Hoca Ahmet Yesevi anıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen programla Hoca Ahmet Yesevi anıldı.

Ülkü Ocakları Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teşkilatlarınca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Hoca Ahmet Yesevi'yi Anma Programı düzenlendi.

Programın açılışında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu ve Kur'an'ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ülkü Ocakları Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Kampüsleri Başkanı Murat Türk, yaptığı konuşmada, Anadolu'ya hiç gelmemiş olmasına rağmen Anadolu'da tanınan ve her ferdin gönlünde taht kurmuş Hoca Ahmet Yesevi'yi yad ettiklerini söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin "Gönlü kırık zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol, onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme" sözlerinin büyük önem arz ettiğini ve kendilerine ışık tuttuğunu ifade eden Türk, "Bir kez daha Türk coğrafyasının manevi mimari piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmetle minnetle anıyor, cenabı Allah'tan bizlere onun bu kutlu yolundan ilerlerken güç vermesini temenni ediyorum." dedi.



MHP Gölbaşı Belediye Meclisi Üyesi Ali İhsan Güçlü ise Türklerdeki dindarlık anlayışının etle tırnak gibi olduğunu ve bunun mimarlarından en önemlisinin Hoca Ahmet Yesevi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hoca Ahmet Yesevi'yi ve onun felsefesini iyi anlamalıyız. O, mutlak yaratıcıya iman etmenin bir değer olduğunu, iman ettim deyip de değerden ayrı yaşamanın açıkça riya olduğunu söylemektedir. Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu en temel bunalım iman ve aksiyon bütünlüğünün bir türlü tesis edememiş olmasıdır. İman bir son değil, başlangıçtır. İman etmiş bir kişi hakikatin, bilginin, kainatın farkına varabilmeli. İşte Hoca Ahmet Yesevi tam da bu noktada yeniden bize mihmandarlık yapacak, bize ait olan bir değerdir."

Programda, şiirler okundu ve Atsızlar Grubu tarafından şarkılar seslendirildi.

