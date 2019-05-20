Gölbaşı’nda

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla halk konseri verdi.

Atatürk Sahil Parkı'nda sanatçı Öykü Gürman sahne aldığı konsere binlerce vatandaş katıldı.

Konser öncesinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Şimşek, "Gölbaşımız, gölleriyle doğasıyla sevecen ve misafirperver insanlarıyla örnek bir ilçe. Biz ilçemizin tüm potansiyellerini harekete geçirerek, Gölbaşı’na yeni bir hikaye yazacağız. Bunu hep birlikte, özellikle gençlerimizle birlikte başaracağız." dedi.

Daha sonra sahne alan Öykü Gürman, birbirinden güzel şarkı ve türkülerle Gölbaşılılara müzik ziyafeti sundu.

Konserin sonunda Şimşek, Öykü Gürman'a çiçek takdim etti.