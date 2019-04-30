Gökkuşağı Kafe çalışanlarından çini sergisi

ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından "Nida Olçar ve Gökkuşağı Kafe Çalışanları Çini Sergisi" beğeniye sunulacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO)...