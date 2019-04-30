Gökkuşağı Kafe çalışanlarından çini sergisi

ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından "Nida Olçar ve Gökkuşağı Kafe Çalışanları Çini Sergisi" beğeniye sunulacak.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verdiği, 2010 yılında vefat eden Kütahyalı çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar'ın eğitim verdiği Gökkuşağı Kafe'deki özel gereksinimli gençlerin yaptığı çini eserler, Atila Özer Karikatürlü Ev Sergi Salonu'nda 3 Mayıs Cuma günü sergilenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar'ın eserlerinin de yer alacağı sergi, herkese açık olacak.