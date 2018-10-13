Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan profesörün ismi yaşatılacak

ŞANLIURFA (AA) - "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de elde ettiği bulgularla insanlık tarihine ışık tutan ve kalp krizi sonucu 2014'te hayatını kaybeden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in isminin, ören yerindeki yürüyüş yoluna verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında Prof. Dr Klaus Schmidt isminin, Göbeklitepe'de yer alan yürüyüş yoluna verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Schmidt'in isminin, dünyaya tanıttığı Göbeklitepe'de yaşatılacak olması kentte sevinçle karşılandı.

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin kent ve ülke turizmine önemli katkı sunduğunu anımsatarak, buranın dünyaya tanıtılmasında Klaus Schmidt'in büyük rol oynadığını belirtti.

Schmidt'in isminin Göbeklitepe'de yaşatılmasının vefa anlamında son derece manalı olduğunu vurgulayan Çoban, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Prof. Dr. Klaus Schmidt ve Göbeklitepe"

Alman Arkeoloji Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Schmidt, uzun yıllar Göbeklitepe'deki kazıların başkanlığını yürüttü. Neolitik döneme ait yerleşim yeri Göbeklitepe'nin dünyanın en eski tapınak kalıntıları olduğunu kanıtlayan Schmidt'in, bölgedeki kazılara ilişkin Türkçe, Almanca, İtalyanca ve Rusça kitapları bulunuyor.

Göbeklitepe'ye ilişkin birçok bilimsel makale kaleme alan Schmidt, dünyanın farklı ülkelerinde sergi açıp, konferans verdi. Prof. Dr. Klaus Schmidt, 2014 yılı temmuz ayında tatil için bulunduğu Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Dünyanın en eski ''tapınak merkezi'' olduğu belirtilen Göbeklitepe, temmuz ayında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştı.