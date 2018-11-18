Göbeklitepe'de senfoni konseri

ŞANLIURFA(AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe Ören Yeri'nde konser verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumu kapsamında Göbeklitepe Amfi Tiyatro, şef Mehmet Özbek yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası konserine ev sahipliği yaptı.

Kazı alanını ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği, yaklaşık 2 saat süren konserde Şanlıurfa yöresine ait 13 türkü seslendirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, konserin ardından katkılarından dolayı orkestra üyelerine teşekkür ederek plaket verdi.

Kentin bir müzik şehri olduğunu belirten Çiftçi, Göbeklitepe'de müzik dinlemenin ayrı bir keyif olduğunu ifade etti.

Şehrin müziğe duyarlılığını çok iyi bildiklerini anlatan Çiftçi, "Dünyanın önemli noktalarından biri kabul edilen Göbeklitepe'den Şanlıurfa müziğiyle dünyaya mesaj vermek istedik. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sempozyum kapsamında katkı veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa bir müzik şehridir, müziğimize sahip çıkacağız." dedi.

Şef Mehmet Özbek, Şanlıurfa müziğinin de tıpkı dünya literatüründe yer alan Göbeklitepe gibi bir değeri hak ettiğini dile getirdi.

Konserin ardından sanatçılar ve katılımcılar, tarihi Göbeklitepe Ören Yeri'ni de ziyaret etti.

Muhabir: Rauf Maltaş