Göbeklitepe turizmine müze dopingi

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret etmeye başladığı Şanlıurfa'da, bünyesinde 70 bin eser barındıran Şanlıurfa Müze Kompleksi pazartesi günleri de ziyaret edilebilecek.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe ile kentte yoğun bir turizm hareketliğinin yaşandığını söyledi.

Tarihi ören yerinden çıkarılan eserlerin "Türkiye'nin en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi içerisinde sergilendiğini belirten Aslan, yerli ve yabancı turistin kentteki en önemli uğrak noktalarının başında müzenin yer aldığını ifade etti.

Aslan, geçen yıl 200 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği müzeye bu yıl ilginin 2 kat daha artmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye genelinde müzelerin pazartesi günleri kapalı olduğunu hatırlatan Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla bu yıl Şanlıurfa Müze Kompleksi'nin haftanın 7 günü açık kalacağını belirtti.

"Göbeklitepe yılı" dolayısıyla müzenin pazartesi günleri de ziyaret edilebileceğini anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin akabinde Şanlıurfa'da turizm hareketlendi. Bakanlığımız tarafından Şanlıurfa Müze Kompleksi'nin 1 Nisan itibarıyla Pazartesi günleri de açık tutulması kararlaştırıldı. Artık Pazartesi günleri açığız, müzemize yoğun bir talep var. Özellikle seyahat acentelerinin ve ilimize gelmeyi planlayan turistlerin pazartesi günleri müzemizin açık olduğunu bilmelerini istiyoruz. Gerçekten çok güzel ve büyüleyici olan müzede yaklaşık 70 bin eserimiz var. Başta Göbeklitepe gibi insanlık tarihine yön veren dönemlere ait eser ve imitasyonlar ziyaretçilere geçmişe yönelik fikir edinebiliyor. Burada ziyaretçiler 5 bin yıllık oyuncakları görmek isteyenleri, canlandırmaları ve animasyon salonlarını görmek isteyenleri pazartesi günleri de müzemize bekliyoruz."

"Ekonomiye pozitif yansır"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen de komite olarak hazırladıkları teklif doğrultusunda müzenin pazartesi günleri de ziyarete açıldığını belirtti.

Şehrin daha çok hafta sonları ziyaretçi ağırladığını aktaran Türkmen, şehirdeki müzenin de kente dair önemli bilgiler verdiğini ifade etti.

Müzenin haftanın 7 günü açık olmasının kentin ekonomisine de olumlu yansıyacağını vurgulayan Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın sayılı müzesini grubumuzla beraber artık haftanın 7 günü geziyoruz, bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnsanlar buraya hafta sonu ağırlıklı geliyor. Ziyaretçiler, cuma, cumartesi ve pazar yoğunlukta geliyor pazartesi de daha çok şehir merkezi geziliyor. Bunda da özellikle müzenin bugün açık olması büyük önem taşıyor. Bu karar, Şanlıurfa ekonomisine pozitif yansıyacaktır. Ziyaretçilerin bu büyük müzeyi pazartesi de gezmesi şehirdeki kalış sürelerini uzatılmasına da katkı sağlayacaktır." =

Ziyaretçiler memnun

İstanbul'dan 8 kişilik ailesiyle Şanlıurfa'yı ziyarete gelen Zeynep Yılmaz, titizlikle bir seyahat planı hazırladıklarını söyledi.

Pazartesi açık olmasa müzeyi gezme imkanı bulamayacaklarını belirten Yılmaz, "Burada müzenin açık olduğunu gördük. Müzeyi açık görünce önce altınını kaybeden sonra da hazine bulanlar gibi sevindik. Çünkü bugün müze kapalı olmuş olsaydı bu büyük müzeyi göremeden ayrılmak zorunda kalacaktık. Çoğu eseri pas geçip, bilgi alamadan göremeden kentten ayrılmış olacaktık. Burayı gördüğümüz için çok mutlu olduk." dedi.

Ziyaretçilerden Burak Çevik de turizmin odağındaki bir şehirde müzelerin 7 gün 24 saat açık olması gerektiğini kaydetti.

Müzenin pazartesi günü açık olduğunu tesadüfen öğrendiğini anlatan Çevik, "Kesinlikle müzelerin pazartesi günleri açık olması çok iyi. Hem turistlerin hem de bizim açımızdan buraları gezip görmek kent hakkında net bilgi almak açısından önem taşıyor. Eğer müze kapalı olsaydı göremeyecektik. Bu müze gerçekten Şanlıurfa'ya gelip de görülmeden ayrılmaması gereken önemli yerlerin başında geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Rauf Maltaş



