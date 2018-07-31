Göbeklitepe Şanlıurfa'nın 'ölü sezonunu' hareketlendirdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da aşırı sıcaklık hava dolayısıyla turizmde "ölü sezon" olarak nitelendirilen yaz ayları, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla hareketlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin turizmde Şanlıurfa'nın yazını bahara çevirdiğini söyledi.

Göbeklitepe'nin bir süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının turizme büyük bir ivme kazandırdığını anlatan Aslan, "Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla birlikte, ilk üç haftalık dönemde, Şanlıurfa'da konaklamada yüzde 60 doluluk oranına ulaştık. Kentte özellikle temmuz-ağustos döneminde alışık olmadığımız bir doluluk oranı yaşıyoruz." dedi.

Aslan, Göbeklitepe'nin miras listesine girmesiyle kentin ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığının artırdığını aktararak, özellikle yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin sıcak havaya rağmen kente geldiğini ifade etti.

Sıcak hava nedeniyle önceki yıllarda otellerdeki doluluk oranının yüzde 20-30 düzeyinde kaldığını kaydeden Aslan, "ölü sezon" olarak nitelendirdikleri yaz aylarının bu yıl hareketli geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Aslan, Göbeklitepe ve gastronomi alanındaki gelişmeler ile turizmin yılın tamamına yayıldığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Şu anda Göbeklitepe'ye gelen günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 500 kişiyi buluyor. Hatta hafta sonları bu rakamın çok daha üstüne çıkıldığı görülmektedir. Göbeklitepe için gelen ziyaretçiler gastronomi alanına da ilgi duyuyorlar. Özellikle patlıcanlı kebap, elmalı kebap, urmu dutlu şabut balığı yemek istiyorsanız gelinmesi gereken dönem temmuz ve ağustos aylarıdır. Turistler bunun yanında Balıklıgöl ile son yıllarda sayısı artan ve aralarında Türkiye'nin en büyük müze kompleksinin de bulunduğu çok sayıda müzeyi, 600 yıllık tarihi çarşıları gezmeyi, alışveriş yapmayı da planlıyorlar."

"Ölü sezonumuzu neredeyse ortadan kaldırmış olduk"

Kentteki 5 yıldızlı bir otelin müdürü Sibel Okuducu Dellalbaşı da yaz sezonunu güzel geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Otellerinde doluluk oranının yüzde 60-70 arasında değiştiğini ifade eden Dellalbaşı, "Bu yıl nisan-mayıs aylarındaki turist yoğunluğu Göbeklitepe sayesinde yaz aylarına da uzandı. Ölü sezonumuzu neredeyse ortadan kaldırmış olduk, bu da bizi sevindiriyor." diye konuştu.

İngiltere'de yaşadığını Mehmet Ulucan, bölgenin tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için Şanlıurfa'ya geldiğini ifade etti.

Göbeklitepe başta olmak üzere birçok tarihi mekanı ziyaret ettiğini anlatan Ulucan, "Burada tarihi yerlerin yanında Göbeklitepe gibi bir tapınak alanını, Balıklıgöl gibi dini yerleri de geziyoruz. Herkesin buraya gelmesini tevsiye ediyorum. Burası tarihi anlamda çok zengin bir kent." değerlendirmesinde bulundu.