'Geleceğin kardelenleri' dağ köyündeki öğretmenleri unutmadı

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesinde okuyan 8 kız öğrenci, kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Taşlıca İlkokuluna giderek öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kentteki Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Süreyya Sülün Hanım Yurdu'nda kalan, Iğdır Üniversitesi Çocuk Gelişimi'nde öğrenim gören 8 kız öğrenci ile yurt yetkilileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, şehir merkezine 42 kilometre uzaklıktaki dağ köyü Taşlıca'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Leyla Sümeyra Kahraman ve okulda görevli diğer 2 öğretmeni unutmadı.

Yurtta bir araya gelip köye giden öğrenciler, köydeki Taşlıca İlkokulu'nda görevli öğretmenleri ziyaret etti.

Üniversiteden mezun olduktan sonra kendilerinin de aynı işi yapacak olması sebebiyle Kahraman'a destek olmak için derslerine girip sınıfındaki minik öğrencilere yanlarında getirdikleri su mataraları ve kırtasiye malzemelerini veren üniversite öğrencileri, oyun hamurlarıyla el becerilerini geliştiren miniklerle oynadı.

Okulda pasta kesen öğrenciler, daha sonra kalem hediye ettikleri Kahraman ve diğer 2 öğretmene çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmen Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptıkları okulun şehir merkezine uzak olmasından dolayı her gün 2 saat yol kat edip köye gelerek heyecanla işini yaptığını söyledi.

Dağ köyünde çalışmanın zor olduğunu buna rağmen burada çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenler Günü'nde geleceğin kardelenleri olacak öğrenciler bizi ziyaret etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi öğretmen adayı, eminim hepsi iyi öğretmenler olacak. Umarım hepsi bizim gibi böyle güzel okullarda öğretmenlik yapma fırsatı bulur. Çünkü öğretmenliğin hiçbir yerde köyde olduğu gibi keyifli geçeceğine inanmıyorum."

Iğdır Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Başak Yürek de Kahraman'ın derslerine girip çok güzel tecrübe kazandıklarını ifade etti.

Aynı bölümünün 1. sınıf öğrencisi Rabia Güney de bu güzel etkinliğe katıldığı için bir öğretmen adayı olarak çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutladık hem de mesailerine ortak olduk. Çocuklar da biz de çok mutlu olduk. Buraya gelmemizde bizlere destek sunan KYK yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.