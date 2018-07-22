'GAP'ın başkenti'ne tarihle iç içe tarım müzesi

ŞANLIURFA(AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, tarımın tarihsel gelişiminin gelecek nesillere aktarılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için tarım müzesi kuruluyor.

Atatürk Barajı ve hükümetin yatırımları sayesinde her alanda gelişip büyüyen ve "GAP'ın başkenti" olarak anılan kentte, tarım sektörü de son yıllarda büyük bir ivme yakaladı.

Pamuk, buğday, arpa, mercimek, mısır, fıstık, domates ve biber başta olmak üzere birçok ürünün yetiştiği Şanlıurfa'da, halkın büyük bölümü de geçimini zirai faaliyetlerden sağlıyor.

"Çarmelik Kervansarayı'nın müzeye dönüştürülmesi için kollar sıvandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de restorasyonunu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bahsettiği Çarmelik Kervansarayı'nı, tarım aletlerinin sergilendiği müzeye dönüştürmek için kolları sıvadı.

Bozova ilçesine bağlı Büyük Han Mahallesi'nde bulunan ve kitabesi olmadığı için yapım tarihi kesin bilinmeyen kervansarayın, müzeye dönüştükten sonra bölge turizmine hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Bu kapsamda eylül ayından önce açılması beklenen müze için hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, köy köy dolaşarak eski ve kullanılmayan tarım aletlerini müzede sergilemek için topluyor.

Söz konusu malzemeler onarıldıktan sonra sahiplerinin ismiyle müzedeki yerlerini alacak. Müzede tarımın tarihsel gelişiminin en güzel şekilde aktarılması amaçlanıyor.

"Köy köy gezip eski tarım aletlerini topluyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar, AA muhabirine, amaçlarının, muhteşem yapısıyla dikkati çeken Çarmelik Kervansarayı'nın bilinirliğini artırmak olduğunu belirtti.

Abdülkadir Acar, Çarmelik Kervansarayı ile yanında bulunan Çarmelik Camisi'nin restorasyonunun titizlikle yapıldığına dikkati çekerek, kentin tarihi ve kültürel değerlerine büyük önem verdiklerini anlattı.

Tarım müzesinin hem turizme hem de tarımın gelişimine katkı sunacağına inandığını vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki çiftçilere eğitim vermek adına tarımın merkezi olan bir şehirde tarım müzesinin olması çok önemli. Arkadaşlarımız köy köy gezip çiftçilerimizin elinde tarımla ilgili geçmişten günümüze hangi malzemeler varsa müzeye kazandırmak için çalışıyor. Bu tarım aletlerini onardıktan sonra müzede sergileyip, bağışçılarımızın isimlerini ölümsüzleştiriyoruz. Tarımın bütün safhalarını teknolojisiyle birlikte orada yaşatmak istiyoruz. İnşallah güzel bir mekanı vatandaşlarımıza kazandırırız. Eylül ayına kalmadan müzenin açılışını yapmayı hedefliyoruz. Tarımla alakalı tüm aletleri burada sergilemeyi düşünüyoruz. Nereden nereye geldiğimizi bilelim istiyoruz. Bunu bildiğimiz takdirde geleceğe daha güçlü bakmış oluruz."