Fuzuli'nin 'Su Kasidesi' ilk kez oratoryo olarak sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Divan şairi Fuzuli'nin "Su Kasidesi" 19 Mart'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) İstanbullularla buluşacak.

Oratoryo, Doğu edebiyatının bilinen pek çok eserlerini kaleme alan 16. yüzyıl şairi Fuzuli'nin "Nat-ı Şerif" olarak bilinen Hz. Muhammed'i öven şiirlerinden ilham alarak hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Genel Sanat Yönetmeni Aslan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada oratoryo üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışıldığını söyledi.

CRR Senfoni Orkestrası ve Korosunun icrasıyla büyük bir aşk destanının sahneleneceğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bir Türk şairi olan Fuzuli'nin 32 beyitlik 'Su Kasidesi' Nat-ı Şerif'i ilk kez oratoryo olarak CRR'de sahnelecek. Bestenin metin, mana ve muhtevaya uygun olarak yapılabilmesi için geceli gündüzlü çalıştık. Çok sesli müziğin yöntemini kullanmakla beraber makamsal yani bize ait İstanbul müziği dediğimiz veya Türkistan diyarından gelen temel sesleri de bu oratoryoya aldık. Hem Türk sazları hem Batı sazları bu oratoryoda buluşuyor."

"İslam dünyasına ve Batı dünyasına hitap edecek"

Oratoryonun, Avrupa'da dini metinlerin okunduğu bir yöntem olduğunu anlatan Özdemir, "Bizim de 'Mevlevilik Mukabeleleri', 'Regaibiyye' ve 'Miraciyye' gibi çeşitli formlarda bestelenmiş eserlerimiz var. Fakat Batı müziğine klasik müzikten bir kısım aktarmalar yapılacak olduğunda oratoryonun tekniklerini kullanmak gerekiyor." dedi.

Özdemir, İslam dünyasına olduğu kadar Batı dünyasına da hitap edecek bir program hazırladıklarının altını çizerek, "Batı entelektüeli yüzyıllar boyunca Doğu'nun edebiyatını, şiirini, folklorünü ve müziğini merak etmiştir. Biz de Doğu'ya ait en mühim şaheser sayılan Su Kasidesi'ni Batı tekniğinde hazırladık." ifadesini kullandı.

Su Kasidesi Oratoryosu'nun da genel sanat yönetmenliğini üstlenen Özdemir, "Türkiye'de ve hatta dünyada ilk kez sahnelenecek oratoryoda bir çok Türk sazımız da var. Ayrıca 9 ya da 11 ana makam olmakla beraber bunlara yakın sesleri alabileceğimiz makamlar da mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu icra edecek

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve CRR Genel Sanat Yönetmenliği tarafından, Pike Axundova'ya bestesi hazırlatılan oratoryo, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, CRR Türk Müziği Saz Heyeti ve Volkan Akkoç yönetimindeki koronun icrasıyla dinleyicilerle buluşacak.

Çok sesli müzik tekniğinin sağladığı imkanların kullanılmasının yanı sıra makamsal müzikten de yararlanılarak hazırlanan gecede tenor Caner Akın, soprano Bengisu Çimen ve Zabite Aliyeva ise solist olarak yer alacak.

Ayrıca tarda İsmayıl Zülfükarov, balabanda Nicat Mesimov, tanburda Hakan Talu, kanunda Turgut Özüfler, neyde Burcu Karadağ, piyanoda Tutu Aydınoğlu, kemençede ise Elvin Novruzov ve Neva Günaydın sahne alacak.

Dokuz bölüm ve 32 beyitten oluşan kasidenin tüm beyitlerinin bir dünya dili olan oratoryoya uyarlandığı program, "Gönlümdeki Odlar", "Yüzün Gülzar", "Gam Günü", "Susuzum Sahrada", "Ahmed-i Muhtar", "Ya Habibillah", "Şeb-i Mirac", "Dil-i Mecruh" ve "Aşk Bu" başlıklarıyla icra edilecek.

"AB-RU'larda Su Kasidesi" sergisi açılacak

Konser öncesinde CRR fuaye alanında açılacak "AB-RU'larda Su Kasidesi" sergisinde, Fuzuli'nin Peygamber Efendimiz'e olan sevgisi anlatılacak.

Meşhur 'Ebru' sanatçısı Hikmet Barutçugil'in Su Kasidesi'nin 32 beyitini, su üzerine ebru sanatıyla yorumladığı sergi, 30 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

Türk kültürünü, şiirini, müziğini ve inancını uluslararası arenada tanıtmak amacıyla hazırlanan çalışmayla, genç nesillerin sahip oldukları değerlerin farkına varmasına ve bu değerlere sahip çıkmasına da yardımcı olması hedefleniyor.

Batı ve doğu enstrümanları bir arada kullanılarak evrensel bir nitelik kazanan oratoryo ile dünya müzik kültürü tarihi de kalıcı bir eser kazandırmak amaçlanıyor.

Fuzuli'nin "Kaside Der-Na't-ı Hazreti Nebevi" nitelemesiyle "su" redifli na't-ı şerifi, Hz. Muhammed için söylenen en mümtaz naatların başında geliyor.

Üstün lirik söyleyişi ve sanatlı anlatımıyla Türk Edebiyatı'nın bir söz şaheseri olarak nitelendirilen kaside, tüm zamanlara hitap ediyor.