Fırat'ın incisi Rumkale balonlarla izlenecek

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.
Göreme Belediyesi ile iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantep ve Nevşehir protokolüyle davetliler bir araya geldi.
12 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek Gastroantep ile gurme turizminin kalbinin Gaziantep'te atacağını belirten Şahin, şöyle devam etti:
"Festivale 40'a yakın ülke katılıyor. Çok sayıda ünlü şef geliyor. Bu uluslararası festivalde gastronominin nabzı Gaziantep'te atacak. Biz Kapadokya'ya gelen özellikle Asyalı turisti çok önemsiyoruz. Çünkü bu bölgeye gelmelerinin nedeni artık deniz, kum, güneş değil, kültürel miras, tarihi dokuyu hissedenler buraya geliyor. Baktığınız zaman Fırat'ın etrafında da aynı bu şekilde, aynı güzellikler ve aynı bereket, aynı kültürel miras var."