Festivale 75 bin küçük hanımla küçük bey katıldı

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Tiyatroları (DT) Müdürü Murat Volkan Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festival hedeflerini büyüttüklerini, daha çok çocuğa ulaşabilmek için festivalin süresini ve temsil sayısını arttırdıklarını söyledi.

Benli, 10 günde 260 temsil yaptıklarını belirterek, "Ankara'daki çocuk izleyicilerin 75 bin 277'sine ulaştık ki bu bir rekor. Bu, yüzümüzü güldüren, bizi sevindiren, çok önemli bir rekor. Seyirci sayısı olarak şu anda Türkiye'nin en büyük festivali haline dönüştük." değerlendirmesinde bulundu.

DT biletlerinin oyunlardan 13 gün önce satışa çıkarıldığını ancak festival biletlerini bir ay önceden satışa sunduklarını anlatan Benli, "Festival sürecinde biletimiz kalmadı. Seyircimiz ilgi gösterdi, biletler çok daha önceden tükendi." dedi.

Benli, tiyatroya ulaşma imkanı kısıtlı olan çocukların da festivale katılmasını sağladıklarını anlatarak, okullara servisler göndererek çocukları temsillere taşıdıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinden önemli destek gördüklerini dile getiren Benli, "Bu festivalin yeni ortakları, yeni katılımcıları da doğmaya başladı. Birlikte çalışmaktan çok mutlu olduk. Onların katılımıyla 3 bin 500 çocuğu Anıtkabir'e götürdük, Atamızı ziyaret ettikten sonra festival açılışımızı renkli bir organizasyonla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Klinik palyaçolar hasta miniklerin yüzünü güldürdü

Benli, "Klinik Palyaçolar" projesi kapsamında hastanede temsil verdiklerini belirterek, Gazi Üniversitesi, LÖSEV, Onkoloji Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için oyunlar sergilediklerini ve onlara küçük hediyeler sunduklarını anlattı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesini de festivale dahil ettiklerini söyleyen Benli, içeriği müzenin konseptine uygunluk gösteren "Midas'ın Altınları" oyununu burada oynadıklarını kaydetti. Benli, oyundan önce müzeyi gezen çocukların tarihin bir parçası olabilme fırsatını yakaladıklarını dile getirdi.

Benli, festivale konuk olan 9 yabancı tiyatro ekibine ilginin de yoğun olduğunu ifade etti.

Birçok yabancı grubun festivale katılmak için başvurduğunu vurgulayan Benli, "Bu ülkeler içerisinde dil faktörünü göz önünde bulundurarak sözün az, hareketin çok olduğu oyunları tercih ediyoruz. Bazı durumlarda da sanatçılarımızdan birini görevlendiriyoruz, oyunların içerisine girip Türkçe anlatım gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl hedef 150 bin çocuk

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nin 2005'te 8 bin izleyiciyle başladığına işaret eden Benli, geçen yıl 32 bin çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Çıtayı bu yıl çok daha yukarıya çıkararak, 75 bin küçük tiyatroseveri ağırladıklarını kaydeden Benli, "Önümüzdeki sezon 150 bin çocuğumuzu tiyatroyla buluşturalım istiyoruz." dedi.

Benli, bunun için desteğe ihtiyaç duyacaklarını ifade ederek, "Bu sene bize yardımcı olan TİKA'ya, Gençlik Merkezlerine ve ATO'ya teşekkür ediyoruz. Bizim hayalimize inandılar. Onların destekleri olmazsa bu kadar çocuğa ulaşamazdık." diye konuştu.