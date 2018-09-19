Fabrikanın makinelerini çaldılar

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesi Ayrıdam köyü yakınlarında hizmet veren özel bir dekorasyon fabrikasının makine ve kabloları hırsız ya da hırsızlarca çalındı.



Fabrikaya gittiğinde kapının zorlanarak açılıp içeri girildiğini gören fabrika sahibi Hakan Kaya, 1 vakumlama makinesi ile taşınması zor olan büyük makinelerin tüm kablolarının kesilip çalındığını fark etti.

Durumu jandarmaya bildiren Kaya, hırsız ya da hırsızlardan şikayetçi olurken verdiği ifadede 50 bin liranın üzerinde zararı olduğunu belirtti.

Jandarma ekipleri de hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.