"Eyvah Nadir" sanatseverlerle buluşuyor

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün, "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da "Eyvah Nadir" oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Devlet Tiyatroları, sanatsal faaliyetlerden yaz mevsiminde de yararlanılması için hayata geçirdiği "Nöbetçi Tiyatro" uygulamasıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören projenin dördüncü haftasında Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Eyvah Nadir" Küçük Tiyatro Sahnesi'nde perdelerini açacak.

Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği tek kişilik oyunda, "Eyvah" demenin bir zaaf, ötesinde bir yenilgi olduğuna inanan Nadir'i Koray Karaca canlandıracak.

Modern meddahlık havasında geçen oyun, Nadir'in, "Eyvah" sözcüğünden hal ve söylem olarak kaçma çabasını, insanın onur ve vicdanıyla sürdürdüğü yaşam yolculuğunu anlatıyor.

Dekor tasarımı Seyhan Kırca, ışık tasarımı Osman Uzgören, müzikleri Can Atilla ve dans düzeninin Yıldız Venedik'e ait olduğu oyun, 5-9 Haziran ve 12-13 Haziran tarihleri arasında saat 18.00'de Küçük Tiyatro Sahnesi'nde izlenebilecek.

