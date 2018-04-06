'Evlilik Senedi' Antalya DOB sahnesinde

ANTALYA (AA) - Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rossini'nin 18 yaşındayken bestelediği ilk profesyonel operası olan eser, kızının rızası olmadan onu zengin Kolonili tüccar ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın, kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor.

Avrupa'dan Amerika'ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatıyor. Tamamı tek mekanda geçen eser, Rossini'nin, seyirciyi ilk andan itibaren etkisi altına alan güçlü müziği ile dikkati çekiyor.

Orkestra şefliğini Ömer Yöndem'in yaptığı, rejisi Yiğit Günsoy, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait olan eserde "Fanny"i Aslı Ayan, "Edoardo"yu Enis Ok, "Tobia Mill"i Ankara DOB sanatçısı Oğulcan Yılmaz, "Slook"u Erdi Can Aybaş, "Clarina"yı Seçil Eyilikeder ve "Norton"u ise Baturalp Bilgili canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 10 Nisan'da sahnelenecek opera, saat 20.00'de izleyiciyle bulaşacak.

Muhabir: Levent Kişi