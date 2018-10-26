ETOS'tan Cumhuriyet Balosu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Toplum ve Sanat Derneğince (ETOS) cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Balosu düzenlendi.



ETOS'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ETOS tarafından bir otelde yapılan etkinliğe, 300'ün üzerinde davetli katıldı. Meclis'in kurulmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin anlatıldığı bir sunumun ardından ETOS Başkanı Nihal Bağcı, bir konuşma yaptı.

Daha sonra derneğin başkan yardımcısı Hüseyin Akçar ve Figen Bayraktar, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Fikriye Hanım'ı canlandırdıkları gösterinin ardından zeybek oynandı. Dansçılar Emre Akgümüş, Mustafa Uluyol, Onurcan Tatlıpınar ve Hüseyin Akçar'ın özel zeybek gösterileri de ilgi gördü. Davetliler, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in konserinin ardından davetliler marşlar söyleyerek Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı.