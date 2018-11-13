ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim elemanlarından Dr. Duygu İrem Can tarafından hazırlanan "Hiç Yoktan" isimli sergi ziyarete açıldı. sunuldu.

ESTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Var olmak. Hiç olmak. Yok olmak. Yoktan var olmak. Sebepsiz bir başlangıçken anlamlı bir sonuca ulaşmak" mottosuyla eko boyama-baskı yöntemiyle hazırlanan ham kumaşların gömlek ve tunik tasarımlarına dönüştürüldüğü sergi, Vega Alışveriş Merkezi ESTÜ Sanat ve Tasarım Galerisi'nde açıldı.

Ekolojik anlamda bir dönüşüm fikriyle ortaya çıkan eserlerden oluşan "Hiç Yoktan" adlı sergi, iki hafta süreyle ziyaret edilebilecek.