ESTÜ İç Mimarlık Bölümü öğrenci sergisi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 1991- 2018 Öğrenci Sergisi izlenime sunuldu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunusemre Yerleşkesi Öğrenci Merkezi'ndeki İç Mimarlık Proje, Mobilya Tasarımı, Temel Sanat Eğitimi, Maket Model Yapım Teknikleri, Renk ve Tekstil Bilgisi, Görsel Anlatım Teknikleri ve Rölöve Restorasyon derslerinden çeşitli yıllarda seçilmiş öğrenci çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Kaptan ile diğer ilgililer katıldı.

Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, burada yaptığı konuşmada, bu tarz etkinlikler aracılığıyla somut işlerin ortaya çıkması ve bu işlerin öğrencilere özgüven sağlamasının önemine değinerek, ESTÜ'nün 21. yüzyıl becerilerini kazandırarak öğrencilerinin dünya vatandaşı olması yolunda önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Dekan Prof. Dr. Çabuk da 30 yıldır eğitim veren iç mimarlık bölümünün Türkiye'de ulusal anlamda kendini kabul ettirmiş pek çok iç mimar yetiştirdiğini belirterek, geçen yılların verdiği tecrübeyle ülkenin en bilinen ve en fazla tercih edilen bölümlerinden biri olduklarını kaydetti.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaptan ise serginin özellikle birinci sınıfta olan öğrencilere geleceğe dair ne yapacakları konusunda ipuçları verdiğini anlattı.

İç mimarlık Bölümü Sergisi 16 Kasım'a kadar gezilebilecek.