Eskişehir'in 5 bin kitaplık kıraathanesi

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansınca 2013 yılında restore edilen Tiryakizade Süleyman Ağa Camisi'nin altında aynı yıl hizmete vermeye başlayan Tiryakizade Kıraathanesi içindeki 5 bin kitaplık kütüphane, yediden yetmişe tüm kitapseverlere hizmet veriyor.

Kentin en eski yerleşim yerlerinden olan tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan ve 1783 yılında Tiryakizade Süleyman Ağa tarafından yaptırılan cami, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansının tarihi yapıların korunması amacıyla yürüttüğü "Kalıcı Eserler" projeleri kapsamında 2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde restore edildi.

Osmanlı dönemi mimarisinin özelliklerini taşıyan caminin altında da aynı yıl her yaş, zevk ve ilgiye hitap eden, raflarında 5 bin kitap bulunan Tiryakizade Kıraathanesi açıldı. Kıraathaneye gelenler bir yandan kitaplarını okurken, aynı zamanda diledikleri içecekleri yudumlayıp, kablosuz internetten de yararlanabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Haziran'daki Eskişehir programı sırasında ziyaret ettiği kıraathane 5 yıldır halka hizmet veriyor.

- "Rağbet gören bir yer"

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Odunpazarı bölgesinin kentin en eski yerleşim bölgesi olduğunu vurgulayarak Tiryakizade Kıraathanesi'nin de buraya yakıştığını söyledi.

Kıraathanenin bulunduğu caminin ise 18. yüzyılın sonlarında Tiryakizade Süleyman Ağa tarafından yaptırıldığını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"5-6 yıl öncesine kadar ciddi manada metruk bir haldeydi. Eskişehir, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilince kentteki pek çok tarihi ve kültürel yapı restore edildi, onarıldı ve yeniden hizmete alındı. Türk Dünyası Vakfı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde restore edildi. Üstü cami, altı kıraathane olarak hizmet veriyor. Burada yaklaşık 5 bin kitap var. Her yaşa, her zevke ve ilgiye hitap eden kitapları barındırıyor. Süreli yayınlar var. 5 yıldır kıraathane olarak ilkokul öğrencilerinden emeklilere kadar kıraatseverlere, okuryazarlara, okurlara hizmet veriyor."

Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "millet kıraathaneleri" açıklamasından sonra "kıraathane" tabiri üzerinden birtakım spekülasyonların yapıldığına değinerek kıraathanenin Osmanlı'dan beri kullanılan bir tabir olduğunu hatırlattı.

- "Burası yeni kıraathanelere örnek olacaktır"



Kıraathanelerin Osmanlı'dan beri var olduğunu dile getiren Avcı, şunları söyledi:

"Kıraat okumak, kıraathane de okuma evi demektir. Buralarda çay, kahve, yerine göre satranç, gazete olur. Burası Cumhurbaşkanımızın açıklamasından önce de var olan bir müessesedir. Burası Tiryakizade Kıraathanesi olarak açıldı. Sürekli katkılarla zenginleşen bir kütüphanesi, süreli yayınları, çayı ve kahvesi var. Rağbet gören bir yer. Sayın Cumhurbaşkanımız 12 Haziran'da Eskişehir'deki iftar programından sonra Tiryakizade Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Buradaki kitapları inceledi ve 'İşte bizim söylediğimiz de bu.' dediler. Kıraathane zaten kültürümüzde var olan, Cumhurbaşkanımız açıklamasının ardından sayıları artacak bir müessesedir. Burası da farklı yerlerde açılan yeni kıraathanelere örnek olacaktır."

- Millet bahçesi

Avcı, Eskişehir'deki millet bahçesinin yapımı için eski stadın yıkımına başlandığını bildirdi. Kentte miadını dolduran eski stadın yerine Türk Dünyası Ajansı olarak yeni bir stat yaptıklarını anımsatan Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eski stadın yerini de yapılaşmaya açmadan bir millet bahçesi yapacağımızı söylemiştik, o zaman. İki yıl önce 35 bin kişilik güzel stadımız hizmete girdi. 15 gün önce TOKİ ve Valiliğimiz ile bir anlaşma imzaladık. Orası yıkılıyor ve yerine Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye müjdelediği üzere bir millet bahçesi yapılacak. Millet bahçesi bizim kültürümüzden olan bir tabir. Osmanlı'nın son dönemlerinde cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılmış. Eskiden şehir parklarına 'millet bahçesi' denirdi. Şimdi pek çok vilayette Eskişehir'de olduğu gibi millet bahçeleri kurulacak. Bu çok güzel bir gelişme."

- Eskişehir 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti

Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Haziran'daki mitingde, Eskişehir'in 2019 yılında Türk Dünyası Eğitim Başkenti olduğunun müjdesini verdiğini hatırlattı.

Eskişehir'in 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın tadını aldığını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de üçüncü üniversitenin yasasını çıkarttık. Böylece Eskişehir Teknik Üniversitesi kuruldu. Ondan da mülhem olarak Eskişehir 2019 yılından Cumhurbaşkanımız tarafından Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak ilan edildi. Ne olacak 2019'da? İlkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerindeki okullarımız ve öğrencilerimizin Türk dünyasından kardeşleri, arkadaşları ya da ikizleri olacak. Eskişehir'e eğitim alanından yeni, kalıcı yeni kurumlar gelecek. Onlardan en önemlilerinden birisi Türk Dünyası Eğitim Teknolojileri Araştırma Merkezi'dir. Eğitim teknolojileri alanında çok ciddi bilgi ve tecrübe birikimimiz var. Bu birikimin büyük bir bölümüne Eskişehir'de, Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle merkezler kuracağız. Aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ile de eğitim alanında birtakım projeleri hayata geçireceğiz."

- "Kıraathane çok faydalı"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan Serdar Büyükyol da üniversite eğitimi için Adıyaman'dan Eskişehir'e geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Adıyaman'da böyle kitap okunabilecek bir kıraathane yok. Türkiye genelinde büyük bir eksiklik. Eskişehir'de böyle bir kıraathanenin bulunması çok faydalı. Ben de buradan sık sık faydalanıyorum. Burada çok çeşitli kitap var. Çay ve kahve eşliğinde dilediğiniz kitabı alıp okuyabiliyorsunuz. Ücretsiz internet de var. Her yerde olması gereken bir mekan."

