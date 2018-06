Eskişehir'in 5 bin kitaplık kıraathanesi

- Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından 2013 yılında restore edilen Tiryakizade Süleyman Ağa Camisi'nin altında hizmete vermeye başlayan Tiryakizade Kıraathanesi, 5 bin kitaplık kütüphanesiyle dikkati çekiyor - Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nabi Avcı: - "(Tiryakizade Kıraathanesi) Burada yaklaşık 5 bin kitap var. Her yaşa, her zevke ve ilgiye hitap eden kitapları barındırıyor. İlkokul öğrencilerinden emeklilere kadar kıraatseverlere, okuryazarlara hizmet veriyor" - Öğrenci Serdar Büyükyol: - "Böyle bir kıraathanenin bulunması çok faydalı. Çay ve kahve eşliğinde dilediğiniz kitabı alıp okuyabiliyorsunuz. Her yerde olması gereken bir mekan"