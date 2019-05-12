Eskişehir'de Polifonik Korosu kuruldu

ESKİŞEHİR (AA) - Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Özlem Dinç, Eskişehir Polifonik Korosu'nun 2018 yılında kurulduğunu, koronun bünyesinde çeşitli okullarda görev yapan müzik öğretmenleri ve müzik bölümü mezunlarını barındırdığını söyledi.

Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirtti.

Hiçbir çıkar gözetmeden birlikte çok sesli müzik yapabilmek, sanat adına güzel bir ürün ortaya koyabilmek için kısa zamanda bir araya gelen koronun çalışmalarına başladığını ifade eden Dinç, "Her yaş grubundan müzik öğretmeni ve ülkenin çeşitli üniversitelerinin müzik bölümü mezunlarının katıldığı koro, kasım ayından bugüne dek keyif ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir'de çok sesli koro müziğinin eksikliği ve katılan koristlerin çok sesli müziğe olan özlemi bu koroyla son buldu. Yoğun yaşam temposundan bir nebze de olsa uzaklaşıp çok sesli müzikle yeniden kendini bulan koro, heyecanını ve sevgisini katarak gün be gün gelişti. Eskişehir Polifonik Korosu ilk konserini, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kongre salonunda gerçekleştirdi. Böyle anlamlı bir günde konser vermenin gururunu ve ilk sahne heyecanını yaşadık." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra 5 Mayıs'ta Türkan Saylan Kültür Merkezinde 7. Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'ne katıldıklarını anlatan Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni oluşan bir koronun böyle önemli bir festivale katılması festival jürisi ve izleyicilerden de oldukça güzel yorumlar aldı. Performansın ardından koro Homojenlik ödülüne layık görüldü. Hedefimiz koromuzu Eskişehir'de ve ülkemizin her köşesinde tanıtmak, zamanla koroyu çok seslilikte uluslararası platforma taşımak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek."