Eskişehir'de 8. Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASTAM) tarafından 8. Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu gerçekleştirildi.

AÜ Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu'ndaki sempozyumda 14 bildiri sunuldu.

AÜ, Pamukkale ve Ordu üniversitelerinden öğretim görevlilerinin de katıldığı sempozyuma öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi.



ASTAM Müdürü Prof. Dr. Erol Altınsapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumda öğretim görevlilerinin yaptıkları çalışmaların sonuçlarının bildiri olarak sunulduğunu dile getirdi.

Sempozyumda arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları yapan öğretim üyelerinin çalışmalarını tanıttıklarını ifade den Altınsapan, "Öğrencilerin ve ilgililerin bu çalışmalardan haberdar olmasını amaçlıyoruz. Gelecek yıl da sempozyumun 9'uncusu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Altınsapan, sempozyuma katkı sağlayanlara teşekkür etti.