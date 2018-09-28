"Eskişehir Uluslararası Film Festivali" jürisi belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 16-24 Kasım'da Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek "Eskişehir Uluslararası Film Festivali"nde düzenlenecek yarışmaların jüri üyeleri belirlendi.

Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl "Kısa Film Yapım Destek" ve "Sinema Kültürüne Katkı" yarışmalarıyla 20. yılını taçlandırmaya hazırlanırken, yarışmaların jürisinde yer alacak isimler de belli oldu.



Türkiye'de sinema-televizyon eğitimi alan lisans öğrencilerinin, yapım aşamasında olan kısa filmlerine maddi destek sağlayacak "Kısa Film Yapım Desteği" yarışması jürisine "Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen", "Rüya" gibi filmlerin ödüllü yönetmeni Derviş Zaim başkanlık edecek, jüride Eskişehir Uluslararası Film Festivali Onursal Başkanı ve Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülseren Yücel ile yapımcı ve yönetmen Serpil Altın da yer alacak.

Sinema kültürünün gelişmesine, sinemanın düşünsel boyutunun zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen "Sinema Kültürüne Katkı" yarışmasının seçici kurulu ise Eskişehir Uluslararası Film Festivali Onursal Başkanı ve Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyes Prof. Dr. Gülseren Yücel başkanlığında, AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Psikesinema ve Psikeart Dergisi Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Emin Önder, Yönetmen Yüksel Aksu ile Sinema Eleştirmeni ve Yazarı Banu Bozdemir'den oluşacak.



Başvuruların 15 Ekim'e kadar kabul edileceği her iki yarışmanın sonuçları ise 16 Kasım'da düzenlenecek 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali açılış töreninde duyurulacak ve ödüller sahiplerine verilecek.