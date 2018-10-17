ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 16-24 Kasım'da Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek "Eskişehir Uluslararası Film Festivali"ndeki onur ödüllerini kazananlar açıklandı.

Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl ilk kez etkinlikte yer vereceği "Kısa Film Yapım Destek" ve "Sinema Kültürüne Katkı" yarışmalarıyla 20'nci yılını taçlandırmaya hazırlanırken, "onur ödülleri" oyuncu Itır Esen ile oyuncu Macit Koper'e verilecek.

Yeşilçam'ın 1975 yılından itibaren güzel gözlü, hüzünlü bakışlı, masum kızı olarak sinema yolculuğunu sürdüren Itır Esen, Halit Refiğ'in yönettiği Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandırdıktan sonra Bizim Aile (1975), Gülen Gözler (1977), Aile Şerefi (1976), Cennetin Çocukları (1977) dahil toplam 8 filmde, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi birçok büyük oyuncuyla çalıştı.

1983 yılına dek ilgilendiği ve çalıştığı asıl alan tiyatroyken Atıf Yılmaz ile tanışıklığıyla beyazperdeye adımını atan Macit Koper, sinemada hem oyuncu hem senarist olarak çalıştı.

Her iki oyuncu da ödülünü festivalin açılış töreninde alacak.