Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konseri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Yiğit Karataş ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal eşliğinde sahne aldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve...