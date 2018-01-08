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Esenboğa'da belgeselci Tahsin Ceylan'ın fotoğraf sergisi

- Ceylan'ın "Derinlerdeki Samandağ" ve "Amik Gölü'nün Son Gözyaşı" adlı fotoğraf sergisi havalimanında yolcularla buluştu

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:14
Esenboğa'da belgeselci Tahsin Ceylan'ın fotoğraf sergisi
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ANKARA (AA) - Su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Hatay'ın göllerindeki canlı yaşamını yansıttığı "Derinlerdeki Samandağ" ve "Amik Gölü'nün Son Gözyaşı" adlı fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Esenboğa Havalimanı yolcu salonunda açılan sergide, Ceylan'ın Samandağ Sahili ve Amik Gölü'ndeki canlı yaşamını yansıttığı 62 fotoğraf yer aldı.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki serginin de kendi içinde bir anlam taşıdığını dile getirerek "Samandağ sahili istilacı türlerin ülkemiz denizlerine ilk giriş noktasıdır. 'Derinlerdeki Samandağ' sergimiz ile bu egzotik istilacı türlere dikkat çekmeyi ve antik deniz ticaret yolu olan bölgenin su altı kültürel varlıklarını tanıtmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sergiyi gezen Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu ise havalimanında daha önce birçok sergi açılışı yapıldığını anımsatarak, "Sergi çok anlamlı. Hazineyi yerin altından çıkarıp insanlarımızın bilgisine ve dikkatine sunuyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 12 Şubat'a kadar açık olacak.

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