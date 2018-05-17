Esat Kabaklı, Kayseri'de konser verdi

KAYSERİ (AA) - Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, ramazan etkinlikleri kapsamında Kayserililerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurduğu Ramazan Sokağı’ndaki etkinlikler, Kayseri halkının yoğun ilgisiyle başladı.

Ramazan etkinliklerinin ilk gününde halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, sahne aldı.

Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kabaklı, "Umarım ki bu ramazan İslam dünyasına huzur ve sevgi getirsin." temennisinde bulundu.

Konser sonunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kabaklı'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.